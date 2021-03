La familia del Tomás Bravo, menor cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes 26 de febrero, anunció que realizará este miércoles 10 de marzo una marcha en Arauco.

La idea no solo es recordar al menor, sino también agilizar las diligencias tanto de la Fiscalía como del Servicio Médico Legal (SML), entidades que aún se encuentran investigando las causas de muerte del niño.

La marcha se realizará desde las 18:00 horas en la plaza de Arauco y se espera que se replique a nivel nacional.

Quejas de la madre y la abuela

"Cómo va haber un crimen tan perfecto, cómo no saben cómo murió mi hijo. La verdad, eso a mí como mamá me duele y me desespera. Quiero saber qué le pasó realmente a mi hijo", sostuvo Estefanía Gutiérrez.

“¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para velar a mi hijo en paz?... La paciencia se agota, porque estamos hablando de mi hijo, un niño que fue asesinado cruelmente y que aún no hay respuestas", añadió la acongojada madre.

En tanto, Elisa Martínez, abuela materna del menor, expuso que "el SML debería hacer mejor su trabajo, nos cuesta mucho creer que de tanta investigación y tanto peritaje no hay respuestas, no hay nada determinado, nada concreto”.

Para cerrar, sentenció que “si nosotros tenemos que ir al SML con toda la gente que nos quiera acompañar a protestar y a pedir respuesta, lo vamos a hacer".

Ambas no descartaron pedir audiencia con el Presidente de la República para agilizar el caso.

Habrían encontrado segunda zapatilla

Durante la tarde de este martes, Carabineros encontró una nueva evidencia en el caso. Se trata de la segunda zapatilla que el menor habría usado al momento de desaparecer, la cual fue encontrada en el trayecto que une el punto en que se perdió el rastro del menor y el lugar en el que fue hallado.

Una pista que será periciada en medio de la investigación que llevan a cabo las policías y el Ministerio Público.

