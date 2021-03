La senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió este jueves a los proyectos que buscan establecer un tercer retiro de fondos previsionales, presentados por parlamentarios de oposición.

Lo anterior, justo luego que se presentara durante esta jornada una tercera iniciativa que va en esta dirección, pero que plantea una técnica jurídica diferente en pos de poder sortear un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

¿Qué dijo JVR?

En conversación con Meganoticias, van Rysselberghe rechazó estos proyectos, señalando que "me parece que es súper inconsecuente, porque estamos en un proceso constitucional para modificar la Constitución".

En esta línea, planteó que "se supone que eso parte de la premisa que uno respeta la Constitución, entonces, no sé para qué vamos a cambiar una Constitución si no la vamos a respetar, si la vamos a doblar en cuatro y la vamos a meter en el bolsillo, creo que no corresponde".

Inmunidad generalizada

En paralelo, añadió que "a pesar que estamos en una tercera ola de contagios, hoy vamos a avanzar mucho más rápido, porque yo creo que, objetivamente, el tema de las vacunas está funcionando rápido y es muy probable que empecemos a corto plazo con una inmunidad más generalizada que permita ver la luz al final del túnel".

"Por lo tanto hoy día, me parece que el esfuerzo tiene que ir a aquellas regiones o comunas que están entrando en cuarentena a generarles ayuda y permitir que antes de que termine este gobierno podamos tener de verdad una reforma a las pensiones", complementó.

"Promesa falaz"

Tras esto, la senadora de la UDI sostuvo que "me parece que es una promesa bastante falaz el tema del tercer retiro, porque hay más de cuatro millones de chilenos que ya no les queda nada de plata en sus cuentas de ahorro previsional, por lo tanto, esas personas, aunque haya un tercer retiro no van a poder retirar nada".

"¿Quiénes podrían retirar? Quienes tienen situaciones mucho más acomodadas y que están en una situación probablemente más holgada desde el punto de vista financiero", aseguró.

Finalmente, la parlamenaria concluyó señalando que "me parece que es una discusión que no se va a dar, creo que en un proceso constitucional como el que estamos haciendo tiene que respetarse la Constitución y además me parece que ahora la discusión tiene que estar orientada a mejorar las pensiones y el esfuerzo del Estado a ayudar a aquellas comunas que lamentablemente todavía están subiendo los contagios".

