La Cámara de Diputados declaró admisible un proyecto de ley que busca implementar un tercer proceso de retiro de fondos previsionales, en el marco de la crisis económica derivada del coronavirus.

Con esto, hasta ahora son dos las iniciativas que se encuentran en el Congreso y van en esta dirección. Ambos fueron presentados por parlamentarios de oposición y se encuentran en primer trámite legislativo

Los dos proyectos

El primer proyecto fue ingresado el 15 de diciembre pasado por la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, el cual fue declarado admisible por la Cámara de Diputados y se encuentra en la Comisión de Constitución.

El segundo, en tanto, es impulsado por parlamentarios del Frente Regionalista Verde Social junto a otros legisladores de oposición. Durante este martes fue admitido a trámite y derivado a la misma comisión que el anterior.

Poco a poco ha ido creciendo el debate en torno a si debiera existir un tercer retiro de fondos. Varios parlamentarios de oposición y oficialismo han anticipado su apoyo a la medida, incluso algunos, como la senadora y precandidata presidencial Ximena Rincón, pasaron de rechazar la iniciativa a promoverla.

Tribunal Constitucional

Por el lado del Gobierno, en tanto, han sido enfáticos en señalar que, ante el avance o despacho de alguna iniciativa que vaya en esta dirección, se recurrirá ante el Tribunal Constitucional, tal como ocurrió con el proyecto de segundo retiro, el cual fue declarado inconstitucional.

Según el oficialismo, es prácticamente imposible que el TC cambie su decisión en esta pasada, pese al fallo dividido de cinco votos contra cinco de diciembre pasado. La presidenta de la instancia, María Luisa Brahm, con su voto, confirmó la postura del tribunal.

¿Podría cambiar esta decisión?

Pese a esto, los impulsores del proyecto no dan por zanjado lo anterior y aseguran que la consideración del TC podría cambiar.

En este sentido, apuntan que basta que uno de los cinco ministros que votaron a favor del requerimiento del Gobierno cambie su preferencia, para que se dé vuelta el tablero y haya luz verde a un tercer retiro.

Entre los motivos que podrían llevar a un ministro del Tribunal Constitucional a cambiar su voto, aseguran en la oposición, se encuentra el hecho de que en esta oportunidad no existe un proyecto de ley del Gobierno que permita un retiro de fondos previsionales, como ocurrió en diciembre.

"No se va a desprestigiar"

Junto a esto, diputados como Jaime Mulet (FRVS) señalan que "no va a estar dispuesto el Tribunal Constitucional a asumir la responsabilidad de dejar a millones de chilenos sin recursos, de manera que es perfectamente posible que al menos un voto cambie de opinión".

Finalmente, el parlamentario declaró que "a mí no me cabe la menor duda que el Tribunal Constitucional en un evento de esa naturaleza va a aprobar el tercer retiro, porque obviamente no se va a desprestigiar dejando fuera y sin recursos a millones chilenos. Además, es una atribución propia del parlamento legítimamente elegido por la ciudadanía".

