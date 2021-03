Este miércoles, la diputada del FRVS Alejandra Sepúlveda se refirió al proyecto de retiro de fondos previsionales que presentó junto a otros parlamentarios de oposición, el cual superó su primera valla en el Congreso durante este martes.

En conversación con Meganoticias, la parlamentaria defendió la iniciativa y rechazó la postura del Gobierno en torno a impugnar el texto ante el Tribunal Constitucional. En paralelo, realizó un llamado a complementar el tercer retiro con la reforma a las pensiones.

¿Qué dijo Sepúlveda?

"Nosotros estamos llamando hoy día al Gobierno a dialogar, lo hemos hecho durante todo este tiempo, durante 6 meses hemos tratado que el Gobierno entienda y sentarnos a conversar con el ministro de Hacienda Briones y hoy día con el ministro Cerda", manifestó la parlamentaria.

En paralelo, Sepúlveda aseguró que la medida es necesaria "desde el punto de vista de la familia, de los requerimientos que hoy día tienen las personas a partir de esta pandemia, pero además de las condiciones laborales que hoy día se tienen, con altos niveles de cesantía".

Bono de reconocimiento

Tras esto, destacó que la iniciativa contempla un bono de reconocimiento pagado por el Estado a quienes hagan efectivo su retiro.

"La crítica que se ha tenido permanentemente es que esto complica las jubilaciones. Bueno, en esta propuesta que hemos hecho como Federación (FRVS), ese factor no está y no complica por el bono de reconocimiento o incorporar un delta en el Pilar Solidario. Quiero invitar al Gobierno a dialogar", sostuvo.

Argumentos para un tercer retiro

Tras esto, la legisladora respondió sobre los argumentos para plantear esta idea, teniendo en cuenta que ya se inició el proceso de vacunación, por lo que podría haber una mayor claridad en términos económicos.

"Lo que tenemos es 3 millones de personas vacunadas, hoy día para tener la inmunidad de rebaño significa por lo menos tener el 80% de la población vacunada", sostuvo.

"Lo que tiene que ver con la vacunación todavía no influye en lo que tiene que ver con la reactivación económica, entonces tenemos una complicación desde el punto de vista económico de los niveles de cesantía que hoy tenemos y la familia hoy no está recibiendo la inyección o lo que tiene que ver con los recursos necesarios para la pandemia", agregó.

En esta línea, sostuvo que "el gobierno tampoco ha hecho un esfuerzo, el IFE y el Bono Covid son postulables, tiene que ser a través de la ficha de protección social y no universales como tiene el carácter del retiro".

¿Solo para los ricos?

Tras esto, se refirió a las críticas que ha recibido el proyecto porque supuestamenten no estaría beneficiando a los sectores más vulnerables

"No tiene que ver con las personas más humildes o de menos recursos, sino con los niveles de ahorro, de cantidad de tiempo en el empleo, entonces puede haber una persona que tenga una buena situación económica, pero siempre ha trabajado a honorario. En este caso, él no tiene recursos, pero puede haber un temporero o temporera que ha estado permanente en la fruta y sí tiene recursos para poder retirar", sostuvo.

En este sentido, complementó que "existe una diferencia que hay que chequear y no decir hoy que solamente las personas ricas o con mayores recursos, porque las personas hoy día que están en renta vitalicia y que son fundamentalmente de clase media y que está absolutamente empobrecida, no son los más ricos de este país".

Complemento con reforma

Finalmente, Sepúlveda hizo alusión al complemento que se podría realizar entre el tercer retiro y la reforma previsional que se tramita en el Congreso.

"El Gobierno está perdiendo una tremenda oportunidad en esto, porque lo que debería hacer es sentarnos a conversar sobre este tercer retiro, pero al mismo tiempo, cómo se complementa con la reforma de las pensiones, porque no es que cambie una cosa por la otra, como lo ha planteado el Presidente", señaló.

"¿Cómo se complementa? Lo que estamos diciendo hoy día es que la tabla de mortalidad no tiene que ser a los 110 años, si no a los 85 y después aplicar seguro de cesantía. Si nosotros logramos ese acuerdo también en el Senado y en la Cámara de Diputados, bueno, lo que podemos hacer precisamente es tratar de aplicar esto en la reforma previsional y esto no complica las pensiones, al contrario, yo creo que podríamos tener un desahogo importante en términos de cómo subimos inmediatamente las pensiones", concluyó.

