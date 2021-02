Varios alcaldes se han opuesto a la iniciativa del Gobierno que confirmó la vuelta a clases 2021 para el próximo lunes 1 de marzo en nuestro país, todo en medio de la pandemia de coronavirus.

Pese a tras una cita entre el Presidente Piñera y el Colegio de Profesores se determinó que el regreso a los colegios será de forma voluntaria, una serie de ediles ya ratificó que en sus escuelas públicas no operarán el próximo mes.

Desde el ministerio de Educación, en todo caso, se anunciaron una serie de protocolos que se basan en la organización y usos de los establecimientos, el transporte escolar o qué hacer en caso de aviso de contagios en un recinto junto con el plan de vacunación dirigido a docentes.

Los municipios que no volverán a clases presenciales

Alcalde de Lo Prado: “La salud mental es muy importante”

Maximiliano Ríos, edil de lo Prado, señaló que “en la comuna comenzarán las clases en forma remota. Nos pusimos de acuerdo con el Servicio Local de Educación para comenzar así. Nuestros profesores se están vacunando. Además, algunos establecimientos educaciones de la comuna son ocupados como vacunatorios. Cuando estén dadas las condiciones volveremos en forma presencial”.

Santiago: "A cordamos comenzar año escolar con clases telemáticas"

La Municipalidad de Santiago, sostenedora de 44 establecimientos en la comuna, acordó con los representantes de las comunidades educativas de las escuelas y liceos, comenzar el año escolar 2021 con clases remotas debido a la contingencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus.

“El año pasado fue muy complejo para todas las comunidades educativas y para las familias, por lo mismo formamos una mesa de trabajo para analizar la mejor forma de realizar clases en cada escuela y liceo dependiente de la Municipalidad. Este año continuamos conversando con las comunidades y acordamos comenzaron el año escolar 2021 con clases telemáticas”, explicó el alcalde Felipe Alessandri.

San Miguel: "Pensando en la seguridad de la comunidad"

Por medio de su alcalde, Luis Sanhueza, el municipio de la comuna informó acerca de la decisión de no volver a clases y comenzar el año escolar en modalidad online.

"Lo anterior se fundamenta en la situación sanitaria actual del Covid-19 y también pensando en la seguridad de la comunidad educativa; en los y las estudiantes, apoderados y docentes", aseguró el edil.

Asimismo, explicó que "considero fundamental que las clases presenciales comiencen toda vez que contemos con la inoculación de docentes y asistentes de la educación, para que, de este modo, demos las mejores garantías a nuestra población sanmiguelina".

Estimados vecinos y vecinas: como Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel he tomado la decisión de no dar inicio a las clases presenciales el 1 de marzo de 2021 y, en su lugar, comenzar el año lectivo en modalidad online. pic.twitter.com/AfPrme9mpY — luis_sanhueza_alcalde (@AlcaldeSanhueza) February 21, 2021

Los Andes: "Hoy son tiempos de prudencia"

El alcalde Manuel Rivera manifestó que el regreso presencial a las aulas solo se producirá cuando todo el sistema se encuentre inmunizado contra el Covid-19.

“Hoy son tiempos de prudencia, de criterio y por sobre todo de mucha responsabilidad. La sabiduría nos apunta a que el sistema de educación municipal de Los Andes va a volver a clases en la medida que todo el sistema esté vacunado, estamos en pleno proceso", remarcó.

Antofagasta: "Nosotros no vamos a apoyar el retorno"

El alcalde de Antofagasta, Wilson Díaz, descartó la idea, mientras no se puedan asegurar las condiciones para volver de forma segura.

"Nosotros no vamos a apoyar, y particularmente este alcalde, un retorno a clases mientras no existan las condiciones, que realmente nos garantice que nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestros paradocentes e incluyendo a nuestros apoderados, vayan a estar seguros", declaró al sitio de El Diario.

Calama: "No están las condiciones de infraestructura"

El alcalde Daniel Augusto reseñó que "en materia de infraestructura no están las condiciones para ingresar 100% presencial, se requieren más recursos para poder habilitar cada uno de los liceos. Si las circunstancias mejoran podemos volver parcializadamente en una modalidad remota".

Tocopilla: "No vamos a arriesgar a nadie"

Así lo aseveró el edil, Luis Moya, quien en declaraciones a 24 Horas declaró que "durante 90 días vamos a evaluar qué pasa con nosotros, pero volvemos en forma virtual. Ya tenemos preparado Internet, hemos entregado tablet a los niños , porque el alcalde no va a arriesgar a ningún profesor, asistente o alumno en clase, mientras no estén las condiciones".

Temuco: "No vamos a exponer a nadie"

“En mi comuna no voy a exponer a ningún alumno ni a ningún profesor”, aseguró el alcalde de Temuco, Jaime Salinas, quien agregó que la decisión se tomó en conjunto con la directiva de los docentes tras una reunión, aseguró al diario Austral.

Padre las Casas: "La pandemia continúa vigente"

En esta comuna tampoco habrá un retorno próximo a las aulas de clase, según lo expresado por su edil, Juan Eduardo Delgado, quien en el sitio oficial de su municipio publicó que "la pandemia continúa vigente. Tanto las escuelas municipales como jardines infantiles VTF, no regresarán a las aulas".

Quillota: "La posibilidad de contagio es muy alta"

En el municipio de Quillota creen que todavía no están las garantías ni los pisos mínimos para un retorno seguro a las aulas.

Así lo afirmó alcalde Luis Mella, al aseverar al Diario El Observador que “el volver a clases no significa solo estar dentro de una sala una cantidad importante de alumnos. Significa el traslado, el encontrarse con mucha gente en el camino y por lo tanto, la posibilidad de contagio es muy alta”.

La Florida: "El 1 de marzo es una fecha inviable"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, fue enfático en señalar que "¿Le podemos exigir a los profesores y profesoras y a los asistentes de la educación ir a trabajar si no están inmunizados? Yo no tengo que ir a Harvard ni ganarme el Premio Nobel para decirles que no. Por tanto, el 1 de marzo es una fecha inviable".

Ñuñoa: "Por ningún motivo vamos a iniciar en marzo"

Así lo aseguró el edil de Ñuñoa, Andrés Zarhi al argumentar que "por ningún motivo vamos a iniciar las clases en marzo. Tenemos cinco colegios en los que el proceso de vacunación va a durar mínimo hasta abril".

Además, agregó a 24 Horas que "si los contagios disminuyen considerablemente, ahí recién podremos ver si se puede volver a clases. Se debe pensar en mayo".

Curicó: "No están las condiciones de higiene y seguridad"

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, expuso la visión de su comuna que no volverá a clases presenciales "mientras no estén dadas las condiciones de higiene y seguridad, no solo para nuestros niños, sino también para todos nuestros equipos de trabajo"

A todos nuestros padres, apoderados y comunidad educativa en general, les queremos comunicar que en nuestra comuna NO volveremos a las clases presenciales en los colegios municipales, mientras no se resguarde de forma íntegra y segura la salud de nuestros niños y niñas. pic.twitter.com/N9HMaYXCfv — Javier Muñoz Riquelme (@JavierMAlcalde) February 15, 2021

Alcalde de Vichuquén: "La vida está primero"

Esta fue la postura del edil de Vichuquén, Roberto Rivera, quien apuntó que espera que el Gobierno aplace el retorno a las aulas.

"Perfectamente los estudiantes podrían iniciar sus clases de manera virtual. Para mí como alcalde, la salud y la vida de las y los estudiantes y trabajadores están primero", admitió a la radio Vivimos la Noticia.

PAC: "Los profesores necesitan una inmunidad adecuada"

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas Romero (IND), insistió que aún no están las condiciones para la vuelta a clases y apunta a la falta de vacunación total de docentes al manifestar que "ellos necesitan una inmunidad adecuada".

Maipú mantendrá clases telemáticas

Así lo anunció la alcaldesa, Cathy Barriga (IND pro UDI), quien confirmó que los establecimientos educacionales municipales no retornarán a clases durante el primer trimestre y presentó un oficio al ministerio de Educación.

La Granja utilizará colegios como vacunatorios

Esta es la postura del alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC), quien indicó que algunos establecimientos de su comuna están siendo utilizados como centros de vacunación.

Independencia: "Debemos estar en Fase 3 o 4"

En esta comuna, el alcalde Gonzalo Durán (PS) apunta a dar por cerrada la etapa de vacunación para apostar a un retorno seguro a clases.

El edil dijo a Emol que "esto significa que profesores, asistentes de la educación y directivos deben tener ambas dosis (de la vacuna) y los siete días posteriores que se requieren para alcanzar la eficacia".

No vamos a exponer a nuestra comunidad docente. En el comienzo de la vacunación a profesores, creemos que las condiciones para volver a clases son en torno al 15 de abril, y vamos a trabajar para eso.@diaz_marchant @ColegioProfes pic.twitter.com/beyiJmMM7B — Gonzalo Durán (@Duranbaronti) February 16, 2021

Cerrillos y clases a distancia

Así lo puntualizó el alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre (PS), quien explicó que "no vemos que sea operativo el 1 de marzo para iniciar las clases Esto va a ocurrir cuando se tengan plenas garantías de que la salud será preservada".

Talca: "Debemos resolver el tema sanitario"

El alcalde Juan Carlos Díaz sostuvo que la decisión se tomó luego de un proceso de consulta y diálogo con las comunidades educativas, en el cual se estableció que las clases presenciales se iniciarían una vez que la pandemia de coronavirus esté controlada.

"Hemos tomado la decisión de que no exista retorno a clases presenciales durante el mes de marzo y hasta que no se tenga resuelto el tema sanitario", afirmó el edil, según consignó Red Maule.

La Serena: "No vamos a entrar a clases"

Así de enfático fue el edil de La Serena, Roberto Jacob, quien al diario El Día sentenció que "mientras no tengamos la seguridad de que no hay riesgo, no vamos a entrar a clases, lo he dicho en todos los tonos".

"Hasta que no exista una baja sostenida de los contagios no hay vuelta a clases presenciales. Yo asumo la responsabilidad", sentenció.

Talcahuano utiliza colegios para vacunar

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, indicó en TVU Noticias que: "hemos tomado la decisión como municipalidad de no iniciar las clases porque uno de los factores primordiales es la utilización de los establecimientos educacionales para el proceso de vacunación".

Comunas que sí optan por volver

En la vereda contraria, por ahora son cuatro las comunas de Santiago que ya confirmaron que sí retomarán las clases presenciales el 1 de marzo y son:

Santiago

Lo Barnechea

La Reina

Peñalolén

Todo sobre Vuelta a clases 2021