¿Qué pasó?

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, dio a conocer se sumó a los municipios que decidieron no retornar a las clases presenciales este 1 de marzo, como lo decretó el Ministerio de Educación.

El edil afirmó que la fecha fijada por el Gobierno es "inviable", teniendo en cuenta, principalmente, la inmunización contra el coronavirus de los profesores y trabajadores de la educación.

¿Qué dijo Carter?

"Es una tontería enfrascarnos en un conflicto que no tiene sentido. Primero, porque la ciencia nos dice que la vacuna de Sinovac requiere dos dosis, separadas por 28 días y eso hay que sumarle siete días más, vale decir 35 días. Ahí se alcanza la inmunidad", afirmó el alcalde.

"¿Le podemos exigir a los profesores y profesoras y a los asistentes de la educación ir a trabajar si no están inmunizados? Yo no tengo que ir a Harvard ni ganarme el Premio Nobel para decirles que no. Por tanto, el 1 de marzo es una fecha inviable", sostuvo.

Sin embargo, reconoció que "tampoco es razonable sostener que vamos a volver en junio, porque los niños más humildes, especialmente los más chiquitos, necesitan volver a clases para no perder el año escolar y alargar la brecha entre un niño pobre y un niño rico, y además para que los papás puedan trabajar".

"No vamos a volver este 1 de marzo"

"Nosotros como municipalidad y sostenedores de colegios municipales, no vamos a volver este 1 de marzo porque simplemente no nos parece justo exigirle a trabajadores y trabajadoras de la educación que, sin estar vacunados, vuelvan a sus funciones", manifestó Carter.

En este contexto, llamó al Gobierno a no desperdiciar "la gran noticia de esperanza que hoy día tiene el pueblo chileno con esta vacuna, enfrentándose en un conflicto que van a perder, porque los papás no van a mandar a los niños, los profesores van a protestar y vamos a tener colegios tomados por movimientos políticos, probablemente".

Polémica del ministro Palacios

También se refirió a los dichos del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien en una entrevista con T13 Radio dijo que "el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar".

"Tratar de flojos a los profesores no conduce a ningún lado. Yo no soy amigo de los docentes, hemos tenido un montón de diferencias en esta municipalidad con los sindicatos, pero yo no soy quién para venir a calificar de que no quieren venir a trabajar o que está sacando la vuelta", expresó Carter.

"Yo los he visto trabajar, al igual que el personal de salud. Entonces, ahorrarnos palabras que están de más, enfocarnos en lo que nos une, más que en lo que nos separa", concluyó.

