Sin embargo, a la hora de establecer a los beneficiarios, será necesario considerar los datos de la Superintendencia de Pensiones, que consignaron que entre el primer y segundo retiro, 2.888.805 personas quedaron sin saldo en sus cuentas de ahorro previsional obligatorio y, por tanto, no podrían acceder a un nuevo proceso.

Monto que se podrá retirar

Plazo de pago

Bono de reconocimiento

En el caso de afiliados a las AFP y que no se hayan pensionado, se abonará a la cuenta de capitalización del afiliado al momento acogerse a pensión.

Montos no constituyen renta

Los fondos retirados no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o embargo "ni podrán rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias".

En esa línea, el proyecto establece que los montos retirados "serán considerados un ingreso no constitutivo de renta".

El Ejecutivo también hizo un llamado a los legisladores: "Impulsemos proyectos de ley que sabemos que van a llegar a la ciudadanía, no aquellos que puedan servir para un punto político, pero que luego son desestimados porque se consideran inconstitucionales".

La respuesta de la oposición

"El TC está dentro de sus facultades, pero bueno... no significa que vaya a fallar igual. El tribunal falló por un empate en el segundo retiro y sabiendo que había un proyecto de ley que hacía lo mismo que había aprobado el Congreso, o sea que no dañaba a la ciudadanía. Recuerden que fue empate con voto definitorio de la exjefa de gabinete del Presidente de la República. Puede cambiar, yo no le temo", declaró.

Ver cobertura completa