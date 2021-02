"El proceso fue agotador, pero valió la pena". Así definió Vandie Dumaboc Muñoz su entrada a Harvard, luego de ser seleccionada para realizar sus estudios de educación superior en dicha prestigiosa casa de estudios.

La joven, de 18 años, oriunda de Temuco, egresó hace poco del Colegio Bautista de esa ciudad, y ahora formará parte de la selecta lista de matriculados que componen esa institución estadounidense.

Las novedades las dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram, donde admitió que ya varias personas sabían de la noticia, aunque esperó un poco para hacerla pública.

"Los sueños se cumplen"

En la red social, la estudiante agradeció a sus más cercanos y a las personas que la apoyaron durante este importante proceso.

"Los sueños se cumplen", expresó con emoción, frase que fue acompañada con una fotografía de ella junto al respectivo cuadro que acredita su matriculación en Harvard.

Sin embargo, no todo quedó allí, ya que en conversación con El Austral de Temuco, Vandie entregó detalles acerca de este nuevo capítulo en su vida.

¿Qué carrera estudiará?

"De súper chica que quería estudiar en Estados Unidos, siempre me gustó Harvard, pero no me imaginé que efectivamente iba a terminar allí", sostuvo en primera instancia.

Además, explicó que una amiga de ella fue vital para tomar la decisión: "Postulé en noviembre, el 17 de diciembre recibí mi resultado y me matriculé recién, con una beca que me cubre casi toda la escolaridad".

Respecto a la carrera que estudiará, expuso que en estos próximos cuatro años se someterá al reconocido sistema de "College", en Neurociencia Computacional.

"Uno nunca piensa que podría entrar así soplado a Harvard, pues es súper complicado, el proceso fue agotador, pero valió la pena. De Chile ingresan uno o dos estudiantes por año", sentenció la joven.