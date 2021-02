¿Qué pasó?

En el norte siguen ingresando de manera irregular a Chile migrantes venezolanos, mientras que un número importante de personas fueron trasladadas hasta Iquique a residencias sanitarias.

El pueblo de Colchane tiene registrado 1.600 habitantes y en paralelo se contabilizan que ya han llegado casi 4 mil extranjeros.

"Buscando un mejor futuro"

"Tengo siete días en la frontera de Colchane esperando que llegue el bus para que nos lleven a Iquique", contó un ciudadano venezolano en la frontera.

"Han sido días duros. Tengo 15 días desde que salí de Venezuela, buscando un mejor futuro, con el favor de Dios, de que nos ayuden aquí en Chile, que nos abran las puertas. Yo dejé a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y me vine solo", sostuvo.

"Vengo a estudiar acá, a trabajar, a echar para delante, con buenas metas", aseguró.

"No hay nada bueno"

Por su parte, una habitante del pueblo manifestó "no nos sentimos muy bien, nosotros no estamos acostumbrados a vivir de esta forma". Además, aseguró que en esta situación "no hay nada bueno".

Otro residente del lugar indicó que "hay que pensar desde el punto de vista que algún día nos puede tocar a nosotros migrar. Yo creo que en ese tema habría que tener un poco de tolerancia con la gente que está ingresando".

¿Qué dice el Presidente?

El Presidente Sebastián Piñera señaló que "queremos que Chile sea un país abierto y acogedor con las personas que vienen en forma legal, diciendo la verdad, respetando nuestras leyes".

"Pero queremos cerrar la puerta a la migración ilegal, que son los que entran sin decir la verdad, sin cumplir nuestras leyes y sin respetar los principios que hemos establecidos", agregó.

Reforzamiento

En la frontera ya se está trabajando con un reforzamiento de Carabineros, además de personal de Fuerzas Armadas.

Cabe recordar que ya se encuentra en funcionamiento el decreto que permite la colaboración de militares.

Ver cobertura completa