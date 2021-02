¿Qué pasó?

Este lunes el Juzgado de Garantía de Panguipulli realiza la audiencia de formalización al funcionario de Carabineros implicado en la muerte de Francisco Martínez, el joven malabarista que falleció baleado en la vía pública en la localidad de la región de Los Ríos.

En la instancia, el fiscal jefe de Panguipulli, Marcelo Leal, hizo lectura de la declaración de una testigo, que aseguró que el artista callejero intentó atacar al uniformado.

¿Qué dijo la testigo?

De acuerdo al fiscal, la testigo señaló que el hecho ocurrió "en circunstancias en que me encontraba trabajando en mi tienda atendiendo a dos clientes varones. Uno se encontraba en vestidores y el otro junto a mí, mientras que dos mujeres esperaban su turno al interior. Pero en la entrada pude percatarme que tres carabineros, dos hombres y una mujer, le pidieron el carnet a un mochilero que se encontraba sentado en el exterior de mi tienda".

"El muchacho les decía que 'no', no sé si se refería a que no tenía el documento o si no se lo quería entregar. Por lo que uno de los carabineros, que era el más gordito de los tres funcionarios, intentó tomarlo del brazo diciéndole 'entonces nos tienes que acompañar', momento en el cual el mochilero que tenía tres machetes, que utilizaba para hacer malabares en la esquina de Martínez de Rosas, levantó el brazo con un machete en sus manos intentando atacar al funcionario, momento en que el carabinero dio tres pasos hacia atrás y sacó su arma de fuego y apuntó al muchacho diciéndole que bajara el machete", agregó.

"Sin embargo, el chico siguió avanzando hacia Carabineros, por lo que el carabinero disparó al suelo para que el muchacho no lo siguiera más, momento en que decidí entrarme ya que pensé que me podía llegar un disparo, logrando ver que el conflicto se trasladó hasta la esquina", indicó la testigo, según el Ministerio Público.

"Lo mataron, lo mataron"

El relato continúa con que "no pasó ni un minuto cuando de pronto escuché aproximadamente cuatro disparos, por lo que salí a mirar nuevamente y había gente que decía 'lo mataron, lo mataron'".

"Los amigos mochileros del fallecido comenzaron a increpar a los carabineros y a querer agredirlos volviéndose un desorden total, producto al enojo de la gente", concluyó.

"Disparo innecesario"

El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, sostuvo que el uniformado efectuó seis disparos, siendo quinto el que provocó que el joven malabarista cayera al suelo.

"Producto del disparo recibido, Martínez Romero se desestabiliza y comienza el curso de caída en dirección al suelo, momento en que finalmente el imputado efectúa un sexto y último disparo innecesario", detalló.

"Este último disparo que efectúa el imputado provoca una herida transfixiante cardiaca por proyectil balístico, que le causa la muerte en el lugar. Tal disparo excede la necesidad racional del medio empleado por el imputado para impedir o repeler la referida agresión", sostuvo.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

