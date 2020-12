¿Qué pasó?

El senador Felipe Harboe (PPD) criticó el actuar del Presidente Sebastián Piñera al pasear por la playa de Cachagua sin mascarilla y advirtió que, tras autodenunciarse, podría ser formalizado.

¿Qué dijo Harboe?

En entrevista con radio Infinita, sostuvo que “lo que puede ocurrir a partir de la autodenuncia del Presidente, se puede incluso formalizar por el delito del Código Penal”.

En tanto, sobre el alcance político de esta situación, expuso que "es una tontera, una tontera absoluta, a un presidente cómo se le ocurre hacer semejante locura a estas alturas".

#QuienLoDiría | Senador @felipeharboe sobre autodenuncia del Presidente Piñera tras paseo en Cachagua: "Se puede incluso formalizar incluso al Presidente (...) Es una tontera absoluta, cómo se le ocurre hacer semejante locura", comentó. pic.twitter.com/5DEwHISXUZ — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 7, 2020

Declaración de Presidencia

La jornada de este lunes el vocero de Gobierno Jaime Bellolio confirmó este lunes que el Presidente Sebastián Piñera se autodenunciará ante la seremi de Salud.

Posteriormente, desde La Moneda consignaron mediante un comunicado: “Dado que no había funcionarios de la seremi de Salud fiscalizando en dicho lugar, el Presidente Sebastián Piñera ha resuelto autodenunciarse ante la seremi, con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda”.

Las disculpas de Piñera

Tras conocerse el paseo sin mascarilla, fue el propio mandatario quien explicó en su cuenta de Instagram lo sucedido. "Ayer (sábado) salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto", explicó Piñera.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", agregó.

"Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar contagios y todos debemos respetarlos", concluyó.