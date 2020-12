¿Qué pasó?

Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a las fotografías que lo captaron sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento físico con otras personas mientras paseaba por una playa de la localidad de Cachagua, en la región de Valparaíso.

Sobre su actuar, el mandatario reconoció que fue “un error” y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados por su actitud.

¿Qué dijo Piñera?

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, explicó Piñera en su cuenta de Instagram.

“Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, agregó.

“Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar contagios y todos debemos respetarlos”, concluyó.

La publicación fue acompañada por una foto del Jefe de Estado utilizando mascarilla mientras pasea por el balneario de la región de Valparaíso.

Ver cobertura completa