¿Qué pasó?

El vocero de Gobierno Jaime Bellolio confirmó este lunes que el Presidente Sebastián Piñera se autodenunciará ante la seremi de Salud por haber paseado por la playa de Cachagua sin mascarilla, pese a que posteriormente se disculpó.

¿Qué dijo Bellolio?

"Esta es una falta administrativa sin perjuicio de que no estaban fiscalizando ahí mismo por parte de la Seremi, entonces él va a ingresar ese escrito de autodenuncia, que se podría llamar, frente a la autoridad administrativa", dijo en entrevista con radio Cooperativa.

“Él reconoce que fue un error, que debió haberse puesto una mascarilla y, por lo mismo, al haber reconocido aquello es que asume también esa eventual falta administrativa que tiene que revisar la seremi de Salud y va a proceder a hacer esa autodenuncia", agregó.

Declaración de Presidencia

Posteriormente, desde La Moneda consignaron mediante un comunicado: “Dado que no había funcionarios de la seremi de Salud fiscalizando en dicho lugar, el Presidente Sebastián Piñera ha resuelto autodenunciarse ante la SEREMI, con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda”.

Paris dijo que "no cumplió la norma"

La declaración de Bellolio se enmarca dentro de lo expuesto por el ministro de Salud Enrique Paris la jornada del domingo, afirmando que el Mandatario "no cumpió la norma" y que debía autodenunciarse.

Respecto a un sumario en contra del Presidente, Paris indicó que en ese momento no había un fiscalizador que realizara ese proceso, el cual se inicia con una advertencia a la persona infractora para luego proceder si es que esta no porta o insiste en no usar la mascarilla.

"Es este caso no había fiscalizador, por lo tanto, no se haría el procedimiento, salvo que la persona de autodenuncie, pero en este caso no habría procedimiento", añadió el ministro.

Al ser consultado sobre una autodenuncia por parte del presidente, el jefe del Minsal dijo estar a favor de esa opción para dar una señal de igualdad ante la ley.

Las disculpas de Piñera

Tras conocerse el paseo sin mascarilla, fue el propio mandatario quien explicó en su cuenta de Instagram lo sucedido. "Ayer (sábado) salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto", explicó Piñera.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", agregó.

"Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar contagios y todos debemos respetarlos", concluyó.