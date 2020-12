¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo entender las razones entregadas por el presidente Sebastián Piñera tras su paseo sin mascarilla en una playa de Cachagua, además de asegurar que sería una "buena señal" que el mandatario se autodenunciara por este hecho.

"Evidentemente no cumplió la norma"

Las declaraciones del titular del Minsal se dieron en medio de una entrevista en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, en donde Paris fue cuestionado por el estado de la pandemia y el incumplimiento de las normas sanitarias por parte de Piñera.

"Evidentemente que no cumplió la norma, pero él se justifica y le encuentro razón, entiendo su justificación, diciendo que la gente se le acercó porque quería tomarse fotos con él y no alcanzó a colocarse la mascarilla", dijo Paris, quien explicó que está permitido no usar cubrebocas en las playas si existe una distancia de dos metros entre personas.

Respecto a un sumario en contra del presidente, Paris indicó que en ese momento no había un fiscalizador que realizara ese proceso, el cual se inicia con una advertencia a la persona infractora para luego proceder si es que esta no porta o insiste en no usar la mascarilla.

"Es este caso no había fiscalizador, por lo tanto, no se haría el procedimiento, salvo que la persona de autodenuncie, pero en este caso no habría procedimiento", añadió el ministro.

Al ser consultado sobre una autodenuncia por parte del presidente, el jefe del Minsal dijo estar a favor de esa opción para dar una señal de igualdad ante la ley.

"Es probable que sea una buena medida, pero no me atrevería a hablar por voz del Presidente. Como autoridad sanitaria lo importante es dar señales que toda la población está bajo las mismas reglas del juego. Desde ese punto de vista, para mí sería una buena señal (la autodenuncia)", dijo Enrique Paris.

Las disculpas de Piñera

Tras conocerse el paseo sin mascarilla del presidente, fue el propio mandatario quien explicó en su cuenta de Instagram lo sucedido. "Ayer (sábado) salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto", explicó Piñera.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", agregó.

"Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar contagios y todos debemos respetarlos", concluyó.

La publicación fue acompañada por una foto del jefe de Estado utilizando mascarilla mientras pasea por el balneario de la región de Valparaíso.

