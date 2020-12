Este jueves 10 de diciembre comenzará el proceso de solicitud del segundo retiro de fondos AFP, trámite en el que estarán participando alrededor de 9 millones de afiliados.

El gerente general de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), Fernando Larraín, conversó con Meganoticias Conecta y comentó "durante el primer retiro y con este segundo retiro se van a ver entregados 30 mil millones de dólares".

Por lo anterior, detalló que esperan solucionar los problemas ocasionados en el primer proceso y mantener o adelantar los plazos de entrega de los dineros.

"Los problemas deben reducirse al máximo"

Consultado por si se solucionaron los inconvenientes registrados en los sitios web de las AFP en el primer retiro, como funcionamiento, verificación de datos o demoras en los pagos, Larraín fue claro en señalar que ahora estos "deben reducirse al máximo".

"Hay apredizajes del primer retiro y las administradoras han fortalecido sus plataformas. Se espera que 9 millones de afiliados sean parte del proceso, que es inédito y pueden haber complejidades. Ojalá ninguna persona tenga demoras o problemas, pero debo ser franco, este será un proceso complejo", admitió.

"Habrá un esfuerzo para poder anticipar los pagos"

El gerente de las AFP también señaló que "las administradoras ya empezaron a enviar la información a los afiliados sobre lo que viene y lo que podrán retirar. El proceso parte el jueves 10 diciembre".

Sobre los plazos para hacer efectivo el pago del beneficio, Larraín expuso que "va a haber un esfuerzo por parte de todas la instituciones participantes en este proceso para poder anticipar ciertos pagos y que no reciban todo el último día, porque, de ser así, podríamos tener un colapso del sistema financiero. Por lo tanto, van a haber algunos afiliados que van a comenzar a recibir sus pagos durante la tercera semana de diciembre y así, a partir del 17 de diciembre puedan recibir sus primeros pagos".

¿Cómo será el formulario de solicitud?

Sobre el formulario de solicitud al que podrán acceder los afiliados en su AFP respectiva, el personero sostuvo que "será igual al que usamos en el primero".

"El formulario es prácticamente igual al del primer retiro. Tiene algunos matices porque ahora se les volverá a preguntar si no quieren retirar todo el dinero. Además, habrá una tabla donde las personas van a ver el efecto que puede tener en su pensión el retiro", indicó.

¿Habrá un tercer retiro?

Sobre un eventual tercer retiro de fondos de pensiones, Fernando Larraín fue categórico en señalar que espera que esto “no suceda”.

"Espero que por el sistema previsional y por las pensiones, que este modelo no se debilite y se fortalezca. Los retiros no son buenos para las pensiones. Espero que a futuro este tema sea debate y que no sea una ganancia política", sentenció.

