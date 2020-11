¿Qué pasó?

Este jueves el diputado Javier Macaya (UDI), salió al paso y ofreció disculpas luego de la filtración de un audio en que tildó al recién nombrado general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, de “zurdo”, en alusión a su postura política.

¿Qué dijo?

Tras conocerse sus palabras, el parlamentario señaló: “Siempre he respaldado a Carabineros. Los términos en que me referí fueron en una conversación privada. Pido disculpas. Familia, ideas o cualquier condición, no importan para dirigir una institución tan importante. Suerte y todo el apoyo al nuevo general director Ricardo Yañez”.

Además, dijo sobre sus expresiones que "obviamente son lamentables, a mí no me gusta expresarme así y no lo hago jamás en público. Era en el marco de una conversación privada".

"Creo que lo importante hoy día es darle todo el apoyo al general director de Carabineros, sea cuál sea su familia. Los carabineros no son personas que tengan que tener ideología política", añadió.

"Yo lamento que se difundan conversaciones privadas, obviamente no me expreso así respecto de los carabineros o de otras personas", indicó el diputado.

Macaya también aprovechó la instancia para "ofrecerle disculpas obviamente por expresiones que son en el marco de una conversación privada".

Sus dichos

En el video, el diputado le dijo a otro parlamentario: "El general director de Carabineros es más zurdo que la chucha" (sic), agregando que "yo le dije a Chadwick en su momento". Incluso, aseguró que "es de una familia de izquierda, izquierda, izquierda".