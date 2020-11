¿Qué pasó?

Pese a las reuniones realizadas durante la jornada del miércoles en el Congreso, los senadores de oposición se desmarcaron de la posibilidad de que el proyecto para un retiro del 10% de los fondos AFP presentado por el Gobierno sea fruto de un acuerdo político o que apoyarán la iniciativa que será revisada este jueves.

¿Qué dijeron los senadores?

Carolina Goic (DC) por ejemplo, publicó en Twitter: “Ante rumores falsos y malintencionados quiero aclarar que no hay ningún acuerdo con el Gobierno y que no apoyaré propuesta de “auto préstamo” que dista mucho del 2do retiro 10% Es necesario no confiar en fuentes de información tendenciosas en vez de fuentes verificables y objetivas”.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, comentó sobre la propuesta: “Entiendo que es una intervención del Presidente Piñera para ordenar a sus senadores. (...) deja claro que aquí se está poniendo freno a una facultad absolutamente propia que tenemos los parlamentarios de legislar materias a través de reformas constitucionales. Es una señal política clara”.

En tanto, el PPD Ricardo Lagos Weber comentó: “El proyecto del gobierno tal cual ingresó hoy a las 20:00 es muy difícil, por no decir imposible, que avance con el nivel de restricciones que se han colocado a la posibilidad del retiro de fondos previsionales. La aprobación del segundo 10% se realizará, pero sin ese nivel de restricciones”.

“Nos reuniremos con las comisiones unidas de trabajo y hacienda para conocer en detalle la propuesta del gobierno, pero quiero decir que establecer restricciones a este segundo 10%, cuando durante el primero se mantuvo una actitud de brazos caídos y no intervino en nada, hace muy difícil si quiera pensar en aprobarlo con este nivel de restricciones”, dijo también.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón (DC) expresó: “No sé con quién negoció el Gobierno, pero la verdad es que no logro entender qué tienen en la cabeza. Lo digo con profunda molestia. La verdad es que el Presidente no entiende que en la familia uno puede tener trabajo y ayudar al que no lo tiene. Presidente, ¿qué pretende enviando un proyecto inferior en calidad al que se había aprobado?”.

El senador Pedro Araya (Independiente) sostuvo: El Gobierno "pretende limitar el segundo retiro de las AFP con un proyecto que baja retiro máximo de $4,3 a $2,8 millones y obliga reintegro por cotizaciones adicionales hasta completar el monto retirado. Es decir, les dará a las personas préstamo de sus propios recursos. ¡Se pasan!"

Finalmente, Juan Pablo Letelier (PS) comentó: "La propuesta ingresada por Gobierno respecto a segundo retiro 10% es un retroceso. Apoyaremos la reforma constitucional que trabajadores y clase media puedan retirar 10% sin letra chica".