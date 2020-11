¿Qué pasó?

Este jueves el Presidente Sebastián Piñera agradeció la labor de Mario Rozas, quien este jueves presentó su renuncia al cargo de general director de Carabineros tras los incidentes en un centro del Sename de Talcahuano.

¿Qué dijo?

El Mandatario aclaró que Rozas "me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y argumentos (...), yo las comparto y en consecuencia he aceptado su renuncia".

"Tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rozas, una vida entera dedicada al servicio de Carabineros y en consecuencia de todos los chilenos y especialmente porque lo tocó dirigir a Carabineros de Chile en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo, en que hemos vivido demasiada violencia", indicó.

Asimismo, añadió: “Quiero desearle al general Mario Rozas, quien tiene una muy destacada carrera en Carabineros de Chile, una buena vida, porque hay vida después de ser general director”.

La salida de Rozas

Cabe señalar, que la salida de Rozas se concretó luego de los graves incidentes ocurridos en un centro del Sename de Talcahuano, hecho en que dos menores de edad resultaron heridos a bala por personal policial y que producto de las heridos fueron derivados al Hospital Las Higueras.

Tras conocerse los hechos, tanto representantes de la oposición como del oficialismo solicitaron la salida de Rozas, por su eventual responsabilidad en lo ocurrido.

Además, la Cámara de Diputadas y Diputados citó para este jueves, a partir de las 10:00 horas, a una sesión especial, la cual fueron citados los ministros de Interior, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín, para dar cuenta de los hechos.

Incluso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) condenó al actuar de Carabineros en el caso de los menores del Sename que habrían sido heridos por efectivos policiales en la ciudad de Talcahuano.

El reemplazo de Rozas

Piñera además nombró en reemplazo de Rozas al general Ricardo Yáñez, quien recientemente había sido nombrado general subdirector, según la nómina de Altos Mandos para el 2021.

Cobertura completa