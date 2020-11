¿Qué pasó?

Este jueves, tras los graves incidentes ocurridos en un centro del Sename de Talcahuano en que dos menores de edad resultaron heridos a bala por personal policial, finalmente se confirmó la salida del general director de Carabineros, Mario Rozas.

El Presidente Sebastián Piñera anunció que en su reemplazo asumirá el general Ricardo Yáñez.

¿Qué dijo?

El Mandatario señaló que Rozas "me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y argumentos (...), yo las comparto y en consecuencia he aceptado su renuncia".

"Tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rozas, una vida entera dedicada al servicio de Carabineros y en consecuencia de todos los chilenos y especialmente porque lo tocó dirigir a Carabineros de Chile en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo, en que hemos vivido demasiada violencia", indicó.

En relación a lo anterior, Piñera anunció: "He procedido a nombrar como nuevo general director de Carabineros al general Ricardo Yáñez”.

Con respecto a las labores de Yáñez, sostuvo que "va a tener que cumplir las labores propias de un general director".

"Le hemos hecho un encargo muy especial, de impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros de Chile, algo que todos sabemos, es necesario”, añadió.

Antecedentes

Desde primera hora comenzaron las reuniones en La Moneda para analizar la situación de Mario Rozas, por quien desde distintos sectores pidieron su salida del cargo de director general de Carabineros por el incidente de la policía uniformada con menores del Sename en Talcahuano.

El líder de Carabineros acudió a la dirección general y ya se encuentra en el palacio de Gobierno para informar al Presidente Sebastián Piñera y al ministro del Interior Rodrigo Delgado.

El gatillante de la situación de Rozas

En hechos que se investigan, la policía de Chile disparó contra dos menores este miércoles en una residencia de acogida en Talcahuano dejando a las víctimas con heridas de bala en sus piernas, según informó la Defensoría de la Niñez.

Los hechos ocurrieron en la residencia del Servicio Nacional del Menor (Sename) cuando agentes de Carabineros (policía militarizada) abrieron fuego contra dos menores del recinto, uno de 17 años y otro de 14.

"De manera absolutamente injustificada y desmedida utilizan sus armas de fuego y causan lesiones al menos a dos niños que se encuentran ahora en el hospital recibiendo atención médica", indicó a través de un vídeo publicado en red social Twitter la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

El ingreso de los uniformados a la residencia y los disparos está bajo investigación. Ni autoridades ni policía han aclarado el contexto en el que sucedieron los hechos.

Muñoz pidió al gobierno "que adopte las medidas que sean pertinentes para que Carabineros de Chile deje de actuar de esta forma atentando de manera significativa contra la vida de niños, niñas y adolescentes".

"Esta situación es una manifestación más del horror que representa la violencia estatal ejercida por quienes teniendo el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes, en definitiva les atacan de manera injustificada e indebida", agregó la defensora de la Niñez.

Condenas al hecho

El hecho también fue condenado a nivel internacional por Unicef Chile, la agencia de Naciones Unidas especializada en infancia, que a través de la misma red social pidió "recabar los antecedentes para esclarecer los hechos ocurridos".

"Ninguna situación justifica que Carabineros haga uso de armas de fuego para contener incidentes que involucran a menores de edad, especialmente si se encuentran bajo la protección del Estado", señalaron.

Desde Amnistía Internacional, la representante para las Américas, Erika Guevara-Rosas, condenó la "violencia estatal perpetrada por Carabineros" que consideró que llegó a "un nuevo máximo" tras herir a dos menores. "Esto no puede quedar impune. Investigación a mandos y refundación de Carabineros ya!", publicó.

