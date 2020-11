Este lunes, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, presentada por su presunta responsabilidad en materias relacionadas con su gestión sobre el respeto de los derechos humanos y el paro de los camioneros.

Además de la negativa de parlamentarios de Chile Vamos, el libelo resultó ser rechazado gracias a los votos de la oposición, específicamente de la DC y PPD, los cuales no estuvieron de acuerdo con que Pérez quedara inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.

El Gobierno valoró la postura del bloque opositor, señalando que "no se dejaron vencer por el radicalismo".

El agradecimiento del Gobierno

Finalizada la sesión y conocido el resultado de la acusación constitucional, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, manifestó: "Valorar a todos los senadores de Chile Vamos, pero también a aquellos senadores de centroizquierda o de esa izquierda moderada que no se dejaron vencer por el radicalismo".

"Pensando en los argumentos, pensando en las razones, supieron anteponer beneficios internos de los partidos, de Twitter, etcétera. Supieron votar en consciencia por aquello que era realmente lo justo", agregó.

¿Qué dijo Pérez?

"Acabo de hablar con el Presidente de la República, al cual no solamente le he informado sobre el resultado de esta votación, sino que también le he reiterado mi gratitud por el hecho de haber confiado en mí y haberme nombrado ministro del Interior", sostuvo Pérez.

"Tal como lo dije desde el momento en que se presentó la acusación, esto era para mí una oportunidad para demostrar que no había faltado a ninguna infracción inconstitucional o ilegal, y que había tratado y esforzado por cumplir el mandato que me dio el Presidente de la República de la mejor manera", agregó.

Además, recalcó que "ha quedado claro, en evidencia, que esta era una acusación sin ningún fundamento, y el Senado así lo ha ratificado con mucha amplitud".