Poco a poco se van conociendo mayores antecedentes sobre la vida íntima de Diego Ruiz Restrepo, el hombre acusado de cometer una serie de asesinatos en el centro de Santiago y Estación Central, principalmente contra personas en situación de calle.

Ahora, fueron sus vecinas de la Villa Portales, ubicada en la última comuna mencionada, quienes entregaron escalofriantes detalles sobre la actitud del presunto homicida, pues señalan que era una persona "de dos caras".

El relato de las vecinas

En detalle, una de las residentes del sector explica que a la luz del sol era alguien amigable, pero que en la oscuridad de la noche se tornaba agresivo.

Por lo mismo, la mujer declara que no le sorprendió que el sujeto fuera detenido por la policía: "Era una persona que tenía dos caras. En el día era extremadamente extrovertido y amable. Te saludaba muy expresivamente, pero otras veces estaba muy callado y tenía una mirada que asustaba un poco".

Mientras que en la noche, sobre todo en los fines de semana, "le gustaba poner música a todo volumen, se escuchaba en todo el block. Cuando iba gente a reclamarle por la bulla se ponía violento, empezaba a gritar y a amenazar", agrega la mujer, cuya identidad está bajo el anonimato.

Motivo de tristeza para su madre

Según consigna Las Últimas Noticias, la vecina señala que el sujeto era motivo de tristeza para su familia, especialmente para su madre.

"Ella conversaba con mi abuela y decía que su única gran pena era su hijo, que se ponía malo cuando tomaba trago, y que no sabía qué hacer con él. El alcohol lo trastornaba", indica la habitante de la villa, agregando que el acusado se calmó con la pandemia, porque ya no se escucharon más peleas, las cuales "eran hartas".

"Mi hijo ya no es ningún peligro"

La delegada del block de la Villa Portales recuerda un violento episodio que protagonizó Ruiz Restrepo a principios de agosto de 2019.

El sujeto habría mantenido una dramática discusión con su cuñado en su departamento, la cual terminó cuando extrajo un cuchillo con el que amenazó con atacarlo.

Al día siguiente, en medio de una reunión para evitar que estos hechos se repitieran, apareció la madre del supuesto asesino serial para defenderlo.

Según relata la directiva del barrio, la mujer manifestó: "Mi hijo es buena persona, no es como lo están describiendo. Por favor, no lo discriminen. Les vengo a decir que él ya no es un ningún peligro, porque yo lo fui a dejar a Carabineros. Nosotros somos gente de trabajo, gente sencilla y no queremos meternos en problemas".

Tras aquel episodio, Ruiz Restrepo quedó en prisión preventiva y con prohición de acercarse al block. Al menos esa fue la infomación que recibió la comunidad residencial; sin embargo, a los pocos días fue visto regresando al edificio.