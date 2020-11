¿Qué pasó?

Para este viernes a las 12:00 horas quedó fijada la audiencia de control de detención de los dos imputados por la desaparición de Pascale Alvarado, a quien se le perdió el rastro hace nueve años en Puchuncaví, región de Valparaíso, cuando tenía 17 años.

Los imputados

Los detenidos son un hombre de 50 años de Purén y otro de 47 años de San Felipe, los que estaban siendo investigados desde hace tres años.

Según un informe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso del 3 de febrero de 2017, el Ministerio Público había ordenado intervenir los teléfonos de ambos sujetos.

Por su parte, el subprefecto Erick Martínez, jefe de la Brigada de Homicidios informó que "conforme a los antecedentes recabados, evidencias criminalísticas y trabajo de pruebas testimonial, han logrado posicionar a estas personas en la desaparición de la mujer".

Postergación de la formalización provocó incidentes

Cabe señalar que la audiencia de formalización estaba agendada para el jueves en la tarde, sin embargo, el tribunal acogió la solicitud de la defensa y se amplió el plazo de detención de los imputados para estudiar la carpeta investigativa.

Debido a lo anterior, un grupo de manifestantes que se encontraba en las afueras del Juzgado de Garantía de Quintero logró entrar al recinto a la fuerza, botando un portón y rompiendo algunos vidrios.

Al respecto, el abogado querellante, Patricio Olivares, señaló que "lamentablemente no se contó con la preparación para estar en la audiencia de hoy (jueves), lo cual nos tiene en un proceso de suspensión transitoria hasta mañana (viernes). El fiscal va proceder a la formulación de cargos y a la petición de prisión preventiva".

¿Qué se sabe del caso?

La tarde del 8 de noviembre de 2011 fue la última vez que fue vista Pascale Alvarado en Puchuncaví. Ese día, la joven de 17 años se dirigía a la casa de una compañera de colegio tras terminar su penúltima jornada de práctica en una oficina de contabilidad de la comuna, sin embargo, nunca más se supo de ella.

Tras nueve años de búsqueda, Jeannette Soto, madre de la joven, contó: "A mí me robaron la mitad de mi vida. Me partieron el corazón y la otra parte me la quitaron", Además, destacó que "Carabineros nos tomó altiro la denuncia. Se coordinaron y salieron inmediatamente a la búsqueda".

"No tener respuesta y vivir con eso día a día igual es doloroso y hay que saber llevarlo, porque también están las críticas", dijo la mujer, haciendo referencias a las ocasiones en que han apuntado a la familia como la responsable de la desaparición de la joven.

