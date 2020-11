¿Qué pasó?

Durante casi nueve años Jeannette Soto ha protagonizado una cruzada que podría llegar a puerto en los próximos días y saber qué pasó con su hija Pascale, quien desapareció el 8 de noviembre del 2011 en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso.

La joven, que al momento de desaparecer tenía 17 años, había terminado su jornada de práctica de contabilidad, pasó por una farmacia para dejar un recado de su madre y luego continuó a la casa de una amiga para terminar un trabajo del colegio. Eso fue lo último que se supo de ella.

Formalización

Diversas diligencias en el último año arrojaron pistas clave, a tal punto de que ya hay una fecha para la formalización de dos personas, por el delito de secuestro.

"Se llevará a cabo el 26 de noviembre del año en curso ante el juzgado de Garantía de Quintero. Hay diligencias pendientes aún en la carpeta investigativa que se han decretado y estamos a la espera del resultado de ellas", detalló el fiscal jefe de Quintero, Luis Ventura.

¿Qué dijo la madre de la joven?

"A mí me robaron la mitad de mi vida. Me partieron el corazón y la otra parte me la quitaron", manifestó la madre de Pascale.

Además, destacó que: "Carabineros nos tomó altiro la denuncia. Se coordinaron y salieron inmediatamente a la búsqueda".

"No tener respuesta y vivir con eso día a día igual es doloroso y hay que saber llevarlo, porque también están las críticas", dijo la mujer, haciendo referencias a las ocasiones en que han apuntado a la familia como la responsable de la desaparición de la joven.

"Quizás al fiscal le quedó grande el caso"

La hermana de la joven, Aranxa Alvarado, quien tenía 14 años cuando vio por última vez a Pascale, expresó que con la desaparición: "Empezó la pesadilla que hasta hoy día no termina. Una búsqueda que hasta el momento no ha tenido resultados positivos. No hemos sabido nada de Pascale, de dónde podría estar".

"Quizás al fiscal le quedó grande el caso, porque una persona que está para trabajar y para luchar por estos casos, teniendo información así de importante, yo creo que no lo puedes dejar pasar", agregó.

Investigación

En todos estos años la familia ha enfrentado diversas versiones de lo que pasó con Pascale. La PDI, Carabineros y hasta psíquicas han participado para dar con la ubicación de la joven, quien ahora tendría 26 años.

Pero Aranxa y Jeannette no se rinden, menos ahora que un nuevo fiscal está a cargo de la investigación.

Este 8 de noviembre, la familia, los amigos y gran parte de la comunidad de Puchuncaví realizarán una marcha para recordar a Pascale.