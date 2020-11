La tarde del 8 de noviembre de 2011 fue la última vez que fue vista Pascale Alvarado en Puchuncaví, Región de Valparaíso. Ese día, la joven de 17 años se dirigía a la casa de una compañera de colegio tras terminar su penúltima jornada de práctica en una oficina de contabilidad de la comuna, sin embargo, nunca más se supo de ella.

A nueve años de su desaparición, la Fiscalía de Quintero comunicó que se formalizará el próximo 26 de noviembre a dos sospechosos: un hombre de 50 años y otro de 47, de Purén y San Felipe, respectivamente.

Los sujetos estaban siendo investigados hace al menos tres años y, según un informe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso del 3 de febrero de 2017, señala que el Ministerio Público había ordenado intervenir los teléfonos de ambos sujetos.

El documento además señala que la policía civil dio con el paradero de una camioneta que habría sido utilizada en la desaparición de Pascale según las pericias, vehículo que fue incautado en marzo de este año, consignó LUN.

"Esto fue un acto de maldad"

Patricio Olivares, abogado de la familia de Pascale, explicó que “en base a las diligencias de investigación, se ha podido acreditar solamente que esto fue un acto de maldad, es decir, que no existió una motivación secundaria por parte de los imputados, sino que obedece más bien a la frivolidad y falta de respeto hacia una menor de edad como era Pascale”.

El dolor de la familia

Arantxa, su hermana de 23 años, manifestó: “Sentimos mucha rabia y pena porque sabemos que no vamos a recuperar con vida a Pascale. Pero tenemos la esperanza de que ya teniendo a estos dos sujetos identificados, quizás hablen, confiesen la verdad y nos digan dónde la dejaron”.

“Fueron bien difíciles estos nueve años. Nuestra familia, en vez de unirse se desunió. Nos fuimos alejando. Mis papás se separaron. Siento que ocurrió algo así como un efecto dominó: cayó uno y caímos todos”, expresó.

“Recién me pude estabilizar el año pasado cuando empezamos a tener más respuestas de la investigación. Acercarnos a la verdad, en vez de tirarme para abajo, me dio más ganas de luchar por Pascale. Quiero saber dónde está, traerla y darle la despedida que se merece, aunque todavía cuesta asimilar que tu mejor amiga, tu hermana, la niña con quien creciste no la volverás a ver más. Eso duele mucho”, añadió.