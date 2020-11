¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Víctor Pérez, informó que presentó su renuncia al Presidente Sebastián Piñera, luego que este martes quedara suspendido de su cargo tras la aprobación de la acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados.

De todos modos el libelo aún tiene que ser revisado y puesto en votación en el Senado, mientras que Pérez será reemplazado de manera interina por Juan Francisco Galli.

¿Qué dijo Pérez?

"Hoy día hemos sido testigos de un debate que estaba absolutamente resuelto, no sé si hace días o hace algunas horas. En el debate de hoy día era imposible convencer absolutamente a nadie, nadie se escuchaba y por lo tanto aquí hay una decisión política de causarle daño al Gobierno", manifestó Pérez.

"Yo acabo de hablar con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y le hice llegar mi renuncia al cargo de ministro del Interior, puesto a que no estoy dispuesto a que a través de mi persona se dañe al Gobierno", agregó.

"Aquí hay un ataque para obstaculizar la acción del Gobierno y por lo tanto no quiero que mi persona sea obstáculo, y le planteé la voluntad de renunciar. A pesar de que él intentó persuadirme, aceptó mis argumentos, porque claramente todos comprendemos a cabalidad que aquí el propósito y el objetivo no es Víctor Pérez, sino que el Gobierno del Presidente Piñera", sostuvo.

"Voy a ir al Senado como ciudadano"

Víctor Pérez expresó que: "Un debate de esta naturaleza es absolutamente inútil en la Cámara de Diputados y yo voy a ir al Senado como ciudadano, sin que el Presidente tenga el obstáculo en todo lo que significa esa concurrencia".

"Es más, para mí es imposible aceptar que el Presidente de la República esté seis, siete u ocho días sin ministro del Interior. Un Gobierno no puede estar sin ministro de Interior, un Gobierno no puede estar sin ministro del Interior y, por lo tanto, he tomado la decisión de renunciar", sostuvo.

Además, recalcó que: "El Gobierno está enfrentando la pandemia, está enfrentando la crisis económica y social que la pandemia genera, está en la tarea de recuperar empleos; y el Gobierno necesita no estar preocupado de acusaciones constitucionales que no tienen ningún sentido, salvo generarle daño a él".

"He tomado esa decisión, el Presidente la ha aceptado y por lo tanto hoy día no solamente estoy suspendido, sino que he renunciado como ministro de Interior", concluyó.

¿Qué dijo el Gobierno?

A través de un comunicado, el Gobierno indicó que: "El Presidente de la República, Sebastián Piñera, aceptó este martes la renuncia de Víctor Pérez al cargo de Ministro de Interior y Seguridad Pública y designó al subsecretario Juan Francisco Galli como ministro interino de la cartera".

"El Presidente Piñera reafirma su convicción que Víctor Pérez ha cumplido con todos sus deberes, ha respetado la Constitución y las leyes, y no ha incurrido en ninguna causal de acusación constitucional, y confía que los honorables senadores rechacen la acusación", añadió.