¿Qué pasó?

La diputada (PH) Pamela Jiles, una de las impulsoras del segundo proyecto de retiro del 10% de fondos AFP, se sumó al optimismo exhibido por su par DC y presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, respecto al resultado de este miércoles cuando se vote en particular tanto la nueva extracción como la iniciativa que beneficia a enfermos terminales.

¿Qué dijo Jiles?

Este martes en el Congreso la diputada sostuvo: "Durante esta tramitación, la semana pasada hubo un resultado inesperado en la Comisión de Constitución. Nos ha ido bien en el trabajo de hormiga. Cada vez hay más parlamentarios de RN, de Evópoli, que incluso se enfrentan a su ministro, que tiene esa misma militancia".

Y adelantó que también "habrá muchos militantes de la UDI que son diputados y que se nos han acercado a comprometer su voto, es decir, yo creo que vamos en camino seguro".

"Yo esperaría una tramitación lo más rápida posible. Me parece muy bien la intención de que mañana podamos terminar de votar en particular el proyecto de segundo retiro, lo que depende de que no se pongan obstáculos a eso. Pudiera ser que algún diputado que está en contra del retiro, que ya sabemos quiénes son, hay dos no más en la Comisión de los que podríamos tener esa sospecha, presenten indicaciones que en realidad tengan como objetivo hacer más lenta esta tramitación", agregó.

¿Qué había dicho Walker?

A propósito del proyecto, el diputado Walker fue enfático en plantear que "si las respuestas no vienen del Gobierno, tienen que venir nuevamente del Congreso Nacional".

"Nosotros esperamos mañana darle la buena noticia a la ciudadanía de la aprobación en particular de estos proyectos”, y agregó que “esperamos despacharlos totalmente el día de mañana. Si no es voluntad de la Comisión aquello, tenemos la voluntad de volverlo a poner en tabla el lunes 9 y lunes 16, que son las únicas fechas que podemos seguir discutiendo el proyecto de manera que no interfiera con la discusión de la ley de presupuesto en la Sala".

¿Qué se vota este miércoles?

Este miércoles 4 de noviembre la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas votará en particular el proyecto que busca que los afiliados puedan realizar un segundo retiro de hasta el 10% de sus fondos de pensiones.

También se pondrá en tabla la votación de la iniciativa para que las personas diagnosticadas con una enfermedad terminal puedan retirar el total de sus cuentas previsionales.

