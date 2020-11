¿Qué pasó?

A un día de la votación en particular del proyecto para un segundo retiro del 10% de la AFP en la Comisión de Constitución, el diputado Matías Walker, quien preside la instancia, se mostró optimista acerca de los resultados que se obtendrán.

¿Qué dijo?

Walker señaló que la sesión del miércoles será más extensa "con el objeto de avanzar en la votación y tramitación en particular y ojalá aprobar en particular en la comisión tanto el segundo retiro del 10% como el retiro total que beneficia a quienes tengan enfermedades terminales”.

Asimismo, valoró que diputados de Renovación Nacional y de Evópoli hubieran votado a favor de la iniciativa, lo que a juicio del diputado se debe a que ellos "ven al igual que nosotros que el Gobierno se ha cerrado tajantemente a renovar el Ingreso Familiar de Emergencia, a pesar de que tenemos cuatro capitales regionales en el país y muchas ciudades bajo cuarentena, en situación de confinamiento, por lo tanto, con estos altos índices de desempleo, ¿cuál es la respuesta que le vamos a entregar a la gente?, si las respuestas no vienen del Gobierno tienen que venir nuevamente del Congreso Nacional”.

Por tanto, manifestó que “nosotros esperamos mañana darle la buena noticia a la ciudadanía de la aprobación en particular de estos proyectos”, y agregó que “esperamos despacharlos totalmente el día de mañana. Si no es voluntad de la Comisión aquello, tenemos la voluntad de volverlo a poner en tabla el lunes 9 y lunes 16, que son las únicas fechas que podemos seguir discutiendo el proyecto de manera que no interfiera con la discusión de la ley de presupuesto en la Sala”.

Por otro lado, dijo que “si el Gobierno quiere presentar propuestas o indicaciones (...), bienvenidas todas esas propuestas. Todas esas indicaciones las vamos a discutir con el mayor gusto en la Comisión de Constitución”.

Pamela Jiles asegura votos UDI

Por su parte, la diputada (PH) Pamela Jiles, una de las impulsoras del segundo proyecto de retiro del 10%, dijo que “durante esta tramitación, la semana pasada hubo un resultado inesperado en la Comisión de Constitución. Nos ha ido bien en el trabajo de hormiga. Cada vez hay más parlamentarios de RN, de Evópoli, que incluso se enfrentan a su ministro, que tiene esa misma militancia". Y adelantó que también "habrá muchos militantes de la UDI que son diputados y que se nos han acercado a comprometer su voto, es decir, yo creo que vamos en camino seguro”.

“Yo esperaría una tramitación lo más rápida posible. Me parece muy bien la intención de que mañana podamos terminar de votar en particular el proyecto de segundo retiro, lo que depende de que no se pongan obstáculos a eso. Pudiera ser que algún diputado que está en contra del retiro, que ya sabemos quiénes son, hay dos nomás en la Comisión de los que podríamos tener esa sospecha, presenten indicaciones que en realidad tengan como objetivo hacer más lenta esta tramitación”, sostuvo.

Ver cobertura completa