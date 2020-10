¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, llegó hasta la Segunda Comisaría de Temuco la viuda del cabo segundo de Carabineros Eugenio Naín Caniumil, quien murió tras recibir un impacto de bala en un ataque sufrido en el sector de Metrenco, región de La Araucanía.

Dahianna Pereira se acercó al recinto para interiorizarse sobre las exequias que realizará la institución a su marido.

¿Qué dijo?

"Me quitaron a mi marido, dejaron a un hijo, a una niña de siete meses. Y hay gente que sí apoya a los mapuches, que sí apoya a esa gente. Mi marido era un gran carabinero, nunca le pegó a nadie", afirmó entre lágrimas la mujer.

"Quiero justicia por él, porque era un gran hombre, un gran padre, un gran hijo y un gran nieto, era una persona intachable", aseguró.

Dahianna Pereira también manifestó que: "Él tenía 24 años, tenía planes por delante, planes con nosotros, con su familia, con su hijo, con su niña de siete meses. Ahora no va a poder verla crecer".

"Siempre me decía 'amor, voy a trabajar pero no sé si voy a volver' y cuando ese día pasó no estuvo ni una hora trabajando", expresó.

Velatón

A las afuera de la Segunda Comisaría de Temuco se realizó una velatón en honor a Eugenio Naín, donde la gente cantó y rezó.

Muchas personas llegaron con flores al lugar, los vehículos que pasaban tocaban sus bocinas, entonaron el himno de Carabineros e incluso el himno Nacional.

Diligencias en el SML

El cuerpo del cabo de Carabineros se encuentra en el Servicio Médico Legal (SML), y se confirmó que será entregado durante la madrugada a la familia.

Tras esto, se realizará un responso y este día domingo se llevará a cabo el funeral.