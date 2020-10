¿Qué pasó?

A pocas horas de confirmarse la muerte del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naín Caniumil en La Araucanía, la Fiscalía confirmó que el baleo se produjo en el marco de una emboscada y que el uniformado recibió el impacto mientras iba conduciendo la patrulla.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal Cristián Paredes, informó que los hechos “se dan en el marco de un procedimiento policial de desalojo autorizado judicialmente de un predio en el sector Metrenco de la comuna de Padre Las Casas”.

“Luego de que este procedimiento se desarrolla sin mayores dificultades, momentos más tarde una radiopatrulla se encontraba patrullando en los alrededores y se percata de que se está instalando una emboscada en la Ruta 5 y de inmediato recibe el ataque de los partícipes de esta emboscada, ataque con armas de fuego, recibiendo el chofer de esta radiopatrulla un impacto balístico a la altura dorsal que le causa graves lesiones y finalmente la muerte al llegar al hospital”, indicó el persecutor.

Además, explicó que “se trata de un funcionario que iba conduciendo un vehículo policial que es atacado por desconocidos que de inmediato les disparan”, el proyectil “atraviesa la puerta del radiopatrulla y le impacta la zona dorsal”.

Paredes anunció que se le dio instrucción al fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad “para que desarrolle con premura, con objetividad y prontitud todas las diligencias necesarias para estar los responsables de este ilícito”.

La investigación se lleva a cabo en conjunto con personal del OS-9 de Carabineros, Labocar y la Policía de Investigaciones.

Los hechos

El cabo de Carabineros Eugenio Naín Caniumil (24 años) murió este viernes en el Hospital de Temuco tras recibir un impacto de bala en un presunto enfrentamiento en la comuna Padre Las Casas.

El hecho ocurrió en el sector de Metrenco, donde se registró un corte de ruta por barricadas por lo cual Carabineros llegó hasta el lugar con la finalidad de verificar el procedimiento.

Según información policial, en ese momento fueron emboscados por un grupo de aproximadamente 10 encapuchados quienes comenzaron a disparar armas de fuego.

En ese contexto, el cabo Naín fue alcanzado por un proyectil tras lo cual fue trasladado al Hospital de Temuco, pero por la gravedad de las heridas, a las 11:20 horas se confirmó su deceso.

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que "hoy es un día doloroso para Chile, para Carabineros de Chile, particularmente para La Araucanía. Ha sido asesinado un joven de 24 años, Eugenio Naín, casado, padre de dos hijos, uno de 6 años y otro de 8 meses, porque vestía el uniforme de Carabineros".

Pérez además manifestó que "esperamos que hoy no exista nadie que no condene un hecho brutal como el que hemos conocido. Que un joven que entró a servir a la Patria, al país, a proteger a los ciudadanos, sea asesinado con material de guerra, por violentos, por terroristas y asesinos, que no quieren resolver absolutamente nada sino que quieren destruir al país y Carabineros de Chile una vez más, cumpliendo su deber ha entregado la vida de los suyos".

Por otro lado, aseguró que "el Gobierno reitera su voluntad de investigar, dar con los culpables, llevarlos a los tribunales y esperamos que sean condenados (...). La muerte de Eugenio Naín, no puede quedar en vano".