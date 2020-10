¿Qué pasó?

Este viernes el ministro del Interior, Víctor Pérez, condenó los hechos de violencia registrados en la Región de La Araucanía que provocaron la muerte del cabo de carabineros Eugenio Naín Caniumil, tras un enfrentamiento con desconocidos.

¿Qué dijo?

El secretario de Estado, dijo que "hoy es un día doloroso para chile, para Carabineros de Chile, particularmente para La Araucanía. Ha sido asesinado un joven de 24 años, Eugenio Naín, casado, padre de dos hijos, uno de 6 años y otro de 8 meses, porque vestía el uniforme de Carabineros".

Asimismo, señaló que "ha fallecido por lo tanto, en acto de servicio un nuevo mártir de Carabineros".

"Esto nos demuestra una vez más, de manera reiterada que la violencia solo trae dolor, solo trae destrucción y divisiones entre los chilenos. La violencia tiene que estar absolutamente erradicada", planteó Pérez.

Pérez además indicó que "esperamos que hoy no exista nadie que no condene un hecho brutal como el que hemos conocido. Que un joven que entró a servir a la Patria, al país, a proteger a los ciudadanos, sea asesinado con material de guerra, por violentos, por terroristas y asesinos, que no quieren resolver absolutamente nada sino que quieren destruir al país y Carabineros de Chile una vez más, cumpliendo su deber ha entregado la vida de los suyos".

Por otro lado, aseguró que "el gobierno reitera su voluntad de investigar, dar con los culpables, llevarlos a los tribunales y esperamos que sean condenados (...). La muerte de Eugenio Naín, no puede quedar en vano".

“La muerte de Eugenio Naín tiene que ser un símbolo para la paz, tiene que ser un símbolo para la no violencia y para el reencuentro de los chilenos", expresó.