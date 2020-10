¿Qué pasó?

El teniente coronel Freddy Vergara, quien fue controlado por la Policía de Investigaciones (PDI) en las cercanías del domicilio de la fiscal Ximena Chong, se querelló por los delitos de violación de secreto, sabotaje informático y abusos contra particulares.

El uniformado anteriormente ya había acusado que sus datos personales y los de su motocicleta fueron filtrados en las redes sociales, luego de haber sido sujeto de una fiscalización en la que le solicitaron su identificación personal y en la que se acredita que es funcionario de Carabineros.

La fiscalización

Fue el pasado 7 de octubre cuando el teniente detuvo su moto frente al domicilio de la persecutora a cargo de la investigación de la caída de un joven al río Mapocho, momento en que fue controlado por un detective.

Vergara descartó que haya llegado hasta la vivienda de Chong con el fin de amedrentarla y aclaró que su paso por el sector fue fortuito.

"Yo vivo en Ñuñoa, trabajo en Independencia y utilizó todos los días la misma vía. Hoy día al desplazarme me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar a un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido de tránsito, en ningún momento me detuve, y el sentido de las calles me obligaron volver a mi ruta original de trayecto", explicó.

"Considerando que ya no iba a intentar volver al taller, se me estaba haciendo tarde, continué mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao. Por suerte tengo registrado todos los hechos ocurridos, porque como motorista habitúo a andar en la calles de Santiago y mantengo una cámara siempre encendida", agregó.

Video

La situación fue registrada en un video, en el cual se muestra que en el momento en que los detectives lo interceptan para pedirle su identificación. Minutos después, le piden las explicaciones de por qué está transitando por el sector donde vive la fiscal.

Según el registro, Vergara afirma que va en dirección a su trabajo y que es funcionario del Departamento de Transportes de la entidad policial.