¿Qué pasó?

Tras denunciar una serie de amenazas en su contra, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) está resguardando el domicilio de Ximena Chong, fiscal a cargo de la investigación de la caída de un joven al río Mapocho y en el que está involucrado un carabinero.

De hecho, este miércoles un uniformado descartó que haya llegado hasta la vivienda de la persecutora con el fin de amedrentarla y aclaró que su paso por el sector fue fortuito.

Se trata del teniente coronel Freddy Vergara, carabinero que transitaba de civil a bordo de una motocicleta y que fue controlado por efectivos de la PDI, lo cual quedó registrado en un video.

¿Qué aparece en el video?

En el momento en que los detectives lo interceptan para pedirle su identificación, el uniformado se niega en reiteradas ocasiones hasta que termina facilitando su carnet.

Minutos después, le piden las explicaciones de por qué está transitando por ese sector, algo que no debía hacer producto de la medida de protección al domicilio de Chong.

Según el registro, Vergara afirma que va en dirección a su trabajo y que es funcionario del Departamento de Transportes de la entidad policial.

Las explicaciones posteriores

Antes que se revelara este video, el teniente coronel entregó su versión: "Yo vivo en Ñuñoa, trabajo en Independencia y utilizo todos los días la misma vía. Hoy día al desplazarme me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar a un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido de tránsito, en ningún momento me detuve, y el sentido de las calles me obligaron volver a mi ruta original de trayecto".

"Considerando que ya no iba a intentar volver al taller, se me estaba haciendo tarde, continué mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao. Por suerte tengo registrado todos los hechos ocurridos, porque como motorista habitúo a andar en la calles de Santiago y mantengo una cámara siempre encendida", agregó Vergara.

"Con estas imágenes vamos a resolver qué curso de acción tomar, pero mi intención es ponerla a disposición de quien quiera", afirmó.

Personas en moto

En la noche del pasado martes, dos individuos en moto rondaron la calle en que vive Chong y su familia, haciendo sonar el motor de sus vehículos hasta que se bajaron y tocaron la puerta de la fiscal.

De acuerdo a la denuncia que tramita la Brigada Investigadora Policial Especial (BIPE), su hijo mayor los recibió y los sujetos sin sacarse los cascos le dijeron que tenían una carta "para su mamá". El joven les pidió que la dejaran en el buzón, tras lo cual uno de los desconocidos le pidió: "Asegúrate que la fiscal lo lea".

El mismo medio antes señalado indicó que conocedores de la denuncia afirmaron que en la carta hay una imagen de la persecutora y el remitente dice ser parte de un grupo de ciudadanos "preocupados por su amenaza al devenir de Chile, su permanente activismo político, parcialidad y ataque a nuestros Carabineros de Chile y los valores que sustentan nuestra República".

También se sostiene que "corruptos" como la investigadora "no tienen cabida en nuestra nación" y que tomarán "las medidas necesarias, sean cuales sean, para defender nuestro país". Finalmente se lee: "si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad sicológica y física, entonces está en lo correcto".

