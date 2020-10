¿Qué pasó?

Luego que el Ministerio Público iniciara una investigación por las supuestas amenazas a la fiscal Ximena Chong, la tarde de este miércoles el teniente coronel Freddy Vergara descartó que haya llegado hasta el domicilio de la persecutora con el fin de amedrentarla, y aclaró que su paso por el sector fue fortuito.

Recordar que Chong es quien lideró la formalización del carabinero Sebastián Zamora, imputado por el delito de homicidio frustrado en contra del joven de 16 años que cayó al río Mapocho.

Según informó La Tercera, en las últimas horas Chong ha vivido dos episodios que obligaron a la Policía de Investigaciones (PDI) a instalar un punto fijo en las afueras de su domicilio.

¿Qué dijo el carabinero?

"Yo vivo en Ñuñoa y trabajo en Independencia y utilizo todos los días la misma vía. Hoy día al desplazarme me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar a un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido de tránsito, en ningún momento me detuve, y el sentido de las calles me obligaron volver a mi ruta original de trayecto", explicó Vergara.

"Considerando que ya no iba a intentar volver al taller, se me estaba haciendo tarde, continué mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao. Por suerte tengo registrado todos los hechos ocurridos, porque como motorista habitúo a andar en la calles de Santiago y mantengo una cámara siempre encendida", agregó.

"Con estas imágenes vamos a resolver qué curso de acción tomar, pero mi intención es ponerla a disposición de quien quiera", afirmó.

Personas en moto

En la noche del pasado martes, dos individuos en moto rondaron la calle en que vive Chong y su familia, haciendo sonar el motor de sus vehículos hasta que se bajaron y tocaron la puerta de la fiscal.

De acuerdo a la denuncia que tramita la Brigada Investigadora Policial Especial (BIPE), su hijo mayor los recibió y los sujetos sin sacarse los cascos le dijeron que tenían una carta "para su mamá". El joven les pidió que la dejaran en el buzón, tras lo cual uno de los desconocidos le pidió: "Asegúrate que la fiscal lo lea".

El mismo medio antes señalado indicó que conocedores de la denuncia afirmaron que en la carta hay una imagen de la persecutora y el remitente dice ser parte de un grupo de ciudadanos "preocupados por su amenaza al devenir de Chile, su permanente activismo político, parcialidad y ataque a nuestros Carabineros de Chile y los valores que sustentan nuestra República".

También se sostiene que "corruptos" como la investigadora "no tienen cabida en nuestra nación" y que tomarán "las medidas necesarias, sean cuales sean, para defender nuestro país". Finalmente se lee: "si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad sicológica y física, entonces está en lo correcto".

Carabinero rondando

La situación provocó que el fiscal jefe Francisco Jacir ordenara las primeras diligencias para dar con los motoristas. Junto con esto, personal de la PDI se apostó durante toda la noche en los alrededores de la vivienda.

Sin embargo, hoy a las 08:00 horas de este miércoles se produjo el episodio que es indagado por el Ministerio Público, en el cual Vergara es protagonista.

¿Qué dijo el fiscal Jacir?

Jacir indicó en La Tercera que: "Efectivamente a raíz de las amenazas que la fiscal Chong recibió a través de Redes Sociales durante la formalización de investigación de un carabinero por el caso del Puente Pío Nono se dispuso de oficio iniciar una investigación por amenaza a la autoridad y se está trabajando con dos unidades de la PDI para esclarecer esos hechos y las dos situaciones que han ocurrido en las últimas horas y que determinaron nuevas diligencias para dar con la identidad de quiénes están detrás de estos hechos".

¿Qué dijo la Fiscalía Nacional?

Desde la Fiscalía Nacional detallaron que: "efectivamente el fiscal nacional Jorge Abbott se comunicó pasadas las 13:00 horas con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para representarle su preocupación por la seguridad de todos los fiscales y en particular de la fiscal Ximena Chong".

A juicio de Abbott "de constatarse acciones de este tipo, su ocurrencia es inadmisible y de especial gravedad en el marco de las labores que ejercen los fiscales del Ministerio Público, quienes no pueden estar sometidos a presiones en el cumplimiento de tareas que se basan en dar certezas de que la persecución penal se ejerce con objetividad y transparencia, sin importar quiénes sean los investigados".

¿Qué dijo la Asociación Nacional de Fiscales?

"Nos genera máxima preocupación la integridad y seguridad de todos los fiscales, en especial la de quienes encabezan causas de alta connotación pública, como es el caso de la fiscal Ximena Chong y su equipo", manifestó Claudio Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.

"El Gobierno y las autoridades pertinentes deben investigar en profundidad estos graves hechos y entregar los antecedentes que permitan determinar la participación de todos los posibles involucrados en las amenazas conocidas", agregó.

Finalmente, expresó que: "Condenamos tajantemente cualquier tipo de acto que amedrente la labor de los fiscales del Ministerio Público, ejerciendo presiones indebidas al trabajo que cada uno de nuestros asociados ejerce con objetividad y máxima rigurosidad".

