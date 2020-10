¿Qué pasó?

Este miércoles los diputados Leonardo Soto (PS) y Karol Cariola (PC), se manifestaron a favor de la idea de otorgar un perdonazo en el marco legal para quienes recibieron el bono de $500 mil de manera irregular y criticaron al gobierno por perseguir penalmente a quienes cobraron el dinero sin cumplir los requisitos.

¿Qué dijo Soto?

El parlamentario señaló que “el Gobierno sobrereacciona con mucha violencia en contra de los infractores a las normas de esos bonos que simplemente eran personas que buscaban sobrevivir a la ruina que los amenazaba, que es la pandemia”.

A juicio de Soto, “había circunstancias especiales extraordinarias que a lo mejor justificaron que algunas personas no exhibieran exactamente cuál era su situación patrimonial, pero amenazarlos con cárcel, iniciar investigaciones penales, para que la necesidad humana expresada en esas decisiones termine finalmente encarcelada, me parece que es una actitud que no corresponde a un Gobierno”.

“Me parece que el Gobierno le está declarando la guerra a la clase media, porque tiene un doble estándar, la violencia con que amenaza ahora a la clase media, a propósito de esta ayuda, no es la misma que utiliza cuando tiene que verificar a los grandes empresarios que recibieron apoyo del Estado también para créditos de capital, para saber si cumplieron con los objetivos que tenían esas ayudas”, planteó.

Incluso, criticó que “sobre los grandes empresarios, que postularon al Fogape y a otras ayudas del Estado el Gobierno no dice nada, ni siquiera le interesa si ellos cumplieron con los requisitos, si lo destinaron a capital de trabajo o se lo llevaron a paraísos fiscales o lo repartieron por utilidades. A ellos no les dice nada”.

"El Gobierno no ha estado a la altura"

La diputada Karol Cariola (PC) también se mostró a favor de no presionar a quienes obtuvieron dicho bono de modo irregular.

"Yo comparto plenamente la idea del perdonazo a las personas que recibieron este aporte y que para el Gobierno pareciera ser una equivocación. Yo creo que el Gobierno no ha estado a la altura de ayudar a todas las familias de Chile que lo necesitan y es evidente que las familias de clase media no solo han sido postergadas, sino que no han recibido la ayuda necesaria y que ahora además se les judicialice y se les intente cobrar o hacer devolver lo que el Gobierno les entregó, me parece inaceptable".

"¿Por qué no hicieron lo mismo con Ponce Lerou? ¿por qué no hicieron lo mismo con el perdonazo a La Polar? ¿por qué no hicieron lo mismo con otros perdonazos que finalmente generaron disminución de recursos de pago hacia el Estado por parte de los grandes empresarios?. Sin embargo, cuando se trata de familias que han pasado problemas complejos durante esta pandemia, ahí sí que se tira toda la artillería encima para hacer que ellos lo devuelvan”, expresó.

