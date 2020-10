¿Qué pasó?

Las imágenes de las cámaras de seguridad de un edificio, ubicado en Avenida Santa Rosa, en la comuna de Santiago, fueron claves para identificar a un hombre que agredió a su pareja, luego que tuviera una discusión con la mujer de 35 años.

La situación ocurrió durante la noche del pasado lunes y, según denunció la víctima, el sujeto la habría atacado con un cuchillo. Sin embargo, el parte médico no evidencia heridas causadas por un arma cortopunzante.

Los videos

En los registros del ascensor del edificio se logra apreciar cómo el individuo, luego de llegar hasta el noveno piso, donde se encuentra el departamento en el que vive la víctima, hace abandono del lugar utilizando el ascensor y posteriormente huye por el sector de conserjería.

Algunos trabajadores le preguntaron qué había pasado, ya que el hombre tenía una herida en su mano, la cual intentó ocultar con una especie de toalla, según muestran los registros audiovisuales.

Denuncia

Carabineros llegó hasta el lugar y la víctima presentó una denuncia, donde señala que luego de haber sostenido una discusión con su pareja, él la agredió utilizando un arma cortante.

En ese momento se iniciaron las diligencias investigativas y paralelamente se llamó a una ambulancia para poder trasladar a la mujer hasta la exPosta Central, lo que también quedó registrado por las cámaras del edificio.

El presunto agresor se dio a la fuga

El personal del centro asistencial denunció a Carabineros que el presunto agresor se encontraba en el recinto, momento en que el sujeto se dio a la fuga, por lo que uniformados de la Primera Comisaría de Santiago iniciaron una persecución.

Finalmente, se logró la detención del individuo en calle San Diego con Avenida Matta.

Formalización

El detenido, de nacionalidad peruana, fue formalizado este martes por el delito de lesiones menos graves, todo esto en contexto de violencia intrafamiliar.

No fue formalizado por el delito de femicidio frustrado, ya que el parte médico da cuenta de que la víctima no presentaría heridas realizadas con un arma cortante.

En la instancia se decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno en contra del imputado, además, de la prohibición de acercarse a la víctima, por lo que el imputado deberá abandonar el inmueble donde residía junto a la mujer y buscar otra residencia.

"La violencia se ve hacer bastante tiempo"

Vecinos del edificio denuncian que conocen a este sujeto, que es bastante agresivo y que las discusiones con la mujer son bastante recurrentes.

"No es la primera vez, ya hace como tres meses que el tipo, que tiene un taxi, llega acá y le bota todas las cosas del auto. La violencia entre ellos se ve hace bastante tiempo", contó uno de los vecinos.

"Yo no estaba en el departamento (al momento de la agresión), no me pude haber enterado. Solo espero que esté bien y que se forme conciencia", dijo otra vecina.