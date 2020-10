Mientras el nuevo proyecto para retirar el 10% de fondos desde las AFP continúa su avance en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la iniciativa ha ido sumando más apoyos en el Congreso, con parlamentarios que la consideran una medida necesaria para paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

Muchas de las opiniones han ido en la dirección de posibilitar una segunda extracción de los ahorros previsionales ante lo que consideran una escasa ayuda enviada desde el Gobierno para la población afectada. Asimismo, han criticado la reciente expresión del ministro Ignacio Briones, quien aseguró que si este proyecto se convierte en ley, lapidaría la opción de lograr una reforma previsional.

A continuación revisa las recientes opiniones sobre el proyecto.

Senadora (DC) Ximena Rincón

La senadora de la Democracia Cristiana afirmó sobre el tema: "Ante la inoperancia del Gobierno y las necesidades de hombres y mujeres de nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10%".

Añadió que "es impresionante como los ministros y el propio Presidente Piñera no entienden el drama que está viviendo la clase media de nuestro país. La clase media de nuestro país no califica para los bonos, no tiene préstamos y está ad portas de perder su casa. Creemos que es fundamental que el Presidente Piñera entienda que se hace urgente una ayuda directa a hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores de nuestro país".

Diputado Matías Walker

En entrevista con Meganoticias, el diputado Matías Walker (DC) señaló que "el Gobierno se ha negado terminantemente a legislar. En una desafortunada declaración, el ministro de Hacienda dio una suerte de chantaje".

"Vamos a seguir discutiendo este proyecto (...) Si no hay ninguna otra ayuda que proponga el Gobierno, yo creo que vamos a tener que darle la opción a la gente de poder elegir", enfatizó.

Bancada PC

En una declaración pública, desde la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) lamentaron “que ante la pandemia el Gobierno mantenga total incapacidad de presentar un verdadero plan de protección económica y social para las familias del país. En ese contexto, de crisis económica y absoluta desprotección de los y las trabajadoras, se hace necesario aprobar la iniciativa de un segundo retiro del 10% de los previsionales, por lo que votaremos a favor de esta iniciativa”.

Pamela Jiles

También recientemente, una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada Pamela Jiles aseguró que “con la diputada que hoy (miércoles 7 de octubre) se comprometió conmigo a votar a favor del segundo retiro van 15 diputados de la derecha que ya han comprometido su voto”.

Otros parlamentarios a favor

Bancada PPD

El jefe de la bancada del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, informó: "Como autores de uno de los proyectos que permitió el primer retiro del 10%, hemos decidido ser consecuentes y respaldar el proyecto que permite un segundo retiro de los fondos previsionales como una manera de mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19".

"Mientras el Gobierno no ponga sobre la mesa una transferencia directa de recursos como lo es una Renta Básica de Emergencia, que asegure un ingreso importante a las familias de clase media y de sectores vulnerables del país, es imposible no apoyar esta iniciativa", añadió.

El diputado recalcó: "La campaña del terror que decía que los efectos de retirar los fondos de pensiones serían muy nocivos para la economía, eran totalmente falsos y así fueron desmentidos en los hechos. De aquí a fin de año, muchas personas seguirán necesitando el dinero para enfrentar los efectos de la pandemia, y este proyecto permite que todas las personas puedan retirar sus ahorros, y sobrellevar estos meses de crisis con dignidad".

Karim Bianchi

El diputado independiente es junto con Jiles uno de los patrocinadores de dos proyectos que apuntan a permitir un nuevo retiro del 10% de los fondos de las AFP .

Bianchi aseguró que los opositores al retiro auguraron efectos críticos para el país, pero que ha sido todo lo contrario. "Muchas familias con su dinero, con su trabajo, con su dignidad, han podido salir adelante y además, han dinamizado la economía", indicó el parlamentario.

Matías Walker

El presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker (DC), también se ha mostrado a favor del proyecto.

"Hoy día los chilenos lo están pasando mal, tenemos una cifra de desempleo altísima, yo represento a la región de Coquimbo que tiene la cifra de desempleo más alta del país y si no hay una respuesta concreta y oportuna del Gobierno respecto de tener una renta universal de emergencia para el 90% de la población como lo propusimos el 28 de abril todos los partidos de oposición, sabemos que está este instrumento", sostuvo, según consignó Emol.

Además, indicó: "El primer retiro del 10% está todavía en plena aplicación hasta julio del próximo año, ha sido un proceso exitoso, eficiente, que no solamente le ha alivianado el bolsillo a más de 10 millones de chilenos, sino que incluso ha tenido efectos beneficiosos sobre la economía amortiguando la recesión económica que estamos enfrentando".

Parlamentarios que lo están evaluando

Diego Schalper

En un principio, el parlamentario Diego Schalper (RN) manifestó estar evaluando la iniciativa, señalando en una entrevista con Hora Cero de Meganoticias: "Yo le he planteado a la diputada Jiles y a otros que pensemos en un paquete de medidas que apunte a destrabar esta reforma previsional, incorporando nuevos actores en el mundo de las AFP y en cómo aseguramos una cotización más contundente".

"Estoy abierto a evaluar este segundo retiro, en la medida en que se inserte en una cosa profunda, bien hecha y no solamente una pirotecnia para ganar minutos en televisión", expresó.

Sin embargo, el pasado jueves expresó que: "Como parlamentarios cuando se presenta un proyecto de ley evidentemente lo tenemos que evaluar, y cuando uno hace una evaluación evalúa el proyecto en sí mismo, el espíritu de los patrocinantes, la actitud del Ejecutivo y por supuesto la disposición de la oposición a conversar", sostuvo el diputado.

"Aquí lo que hemos visto es que la oposición está más empeñada en hacer una pirotecnia para las redes sociales, en particular para los 'nietitos', más que estar preocupados en hacer un proyecto contundente", afirmó.

"Obviamente, usted comprenderá que nosotros no nos vamos a prestar para hacerle el juego a los 'nietitos'", manifestó Schalper.

Iván Moreira

El senador Iván Moreira (UDI) también se mostró abierto a aprobar la reforma constitucional, asegurando que "si el Gobierno no quiere un segundo 10% porque entiende que sería catastrófico para el país; bueno, el país demanda un ofrecimiento por parte del Gobierno que permita generar mejores pensiones y no quedarnos en las discusiones estériles que hemos tenido con la oposición en el último tiempo".

Además, hizo un llamado al Gobierno solicitando un "ofrecimiento real" de mejoras de las pensiones.

"Hoy día los pensionados merecen una respuesta y si el Presidente quiere dejar un legado verdadero en tiempos difíciles, es precisamente mejorar las pensiones. Pero no producto de la presión de la oposición y de la izquierda, sino como una proposición del propio Gobierno, no pensando en el endeudamiento que pueda tener el país", sentenció.

Manuel José Ossandón

Manuel José Ossandón (RN) apuntó sobre este tema que "estamos trabajando y también hemos evaluado el tema del segundo retiro del 10%".

"Creemos que si no hay respuesta realmente efectiva hacia esas personas, y ese es el llamado al Gobierno, vamos a tener que evaluar ese nuevo retiro, porque la gente lo está pasando muy mal", agregó.

Erika Olivera

La diputada de Renovación Nacional Erika Olivera se mostró abierta a apoyar el proyecto, afirmando en una entrevista con Meganoticias que es para "darle una mano a las personas que tanto lo necesitan".

"Me encuentro en pleno estudio por esta moción de retiro de un nuevo 10%", sostuvo, señalando que "lo preocupante es que la mayor parte de la población ya no tiene dinero para retirar. Cómo los apoyamos... Hay familias de clase media que siguen teniendo problemas económicos".

"Los últimos datos del INE nos hablan del 13% de desempleo. Eso es una gran alerta. Insisto, la clase media sigue cayendo. Por todo esto me inclino por sí aprobar esta idea", agregó.

Ver cobertura completa

Todo sobre el retiro de fondos de AFP