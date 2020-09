¿Qué pasó?

La diputada de Renovación Nacional, Erika Olivera, se mostró a favor de apoyar un segundo segundo retiro de fondos de las AFP, todo en medio de la pandemia de coronavirus.

La parlamentaria, en entrevista con Meganoticias, sentenció que esto es para “darle una mano a las personas que tanto lo necesitan”.

¿Qué dijo la diputada?

“Me encuentro en pleno estudio por esta moción de retiro de un nuevo 10%”, dijo para comenzar.

Añadió que “lo preocupante es que la mayor parte de la población ya no tiene dinero para retirar. Cómo los apoyamos... Hay familias de clase media que siguen teniendo problemas económicos. Desde marzo o abril mucha gente no ha podido producir. Ya no tienen cómo seguir luchando”.

Prosiguió diciendo que “todos los temas que he votado han sido por estudios y siempre actúo con responsabilidad. En este momento es bueno darle la mano a las personas que tanto lo necesitan”.

Para finalizar, expuso que “los últimos datos del INE nos hablan del 13% de desempleo. Eso es una gran alerta. Insisto, la clase media sigue cayendo. Por todo esto me inclino por sí aprobar esta idea”.

