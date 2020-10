¿Qué pasó?

La senadora Ximena Rincón se mostró partidaria de entregar un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP a los ciudadanos, debido a la situación por la que atraviesa el país.

El tema ha sido largamente debatido. Incluso, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que si esto avanza, “por definición no hay reforma de pensiones".

¿Qué dijo la parlamentaria?

La militante de la Democracia Cristiana afirmó sobre el tema "ante la inoperancia del gobierno y las necesidades de hombres y mujeres de nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10%".

Añadió que "es impresionante como los ministros y el propio Presidente Piñera no entienden el drama que está viviendo la clase media de nuestro país".

Claro que no se quedó ahí, ya que también expuso que “la clase media de nuestro país no califica para los bonos, no tiene préstamos y está ad portas de perder su casa. Creemos que es fundamental que el Presidente Piñera entienda que se hace urgente una ayuda directa a hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores de nuestro país".

Para finalizar, sentenció que "tal como están las cosas, es inevitable que aprobemos este retiro del 10% 2.0".

