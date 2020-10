¿Qué pasó?

En medio del proceso de formalización a Ricardo Neira, imputado por el delito de femicidio contra Carolina Fuentes Bustos en Ñuble, a quien se le acusa de golpearla y asfixiarla hasta darle muerte, se entregaron pruebas que indican que el detenido extorsionaba a su expareja.

Así lo evidenciaron una serie de audios de WhatsApp presentados por el fiscal del Ministerio Público, Álvaro Hermosilla, que apuntan a la existencia de un video privado del que habría hecho uso Neira para extorsionar a la mujer de 42 años.

"Con ese video me estaba extorsionando"

Los audios forman parte de la investigación y fueron entregados por una amiga de la víctima, los cuales revelan la relación entre Carolina Fuentes Bustos con el imputado Ricardo Neira, y que fueron emitidos en la formalización liderada por el magistrado Adolfo Montenegro.

Así en el primer audio, relató a unas amigas que "Ya!!!... Les cuento que mi relación con Ricardo no la había cortado a pesar de todo. Seguía con él y me seguía presionado que viviéramos juntos... que hasta cuándo, porque no lo reconocía, que de su lado todos sabían, que me esperaba hace demasiado tiempo, que quería estar conmigo, que quería que viviéramos juntos".

Siguiendo con su mensaje, relató que "me invitó muchas veces para ver si nos juntábamos en la casa del campo o de su familia o en una casa que está cuidando o en un hotel. Para hacer el cuento más corto, despues del accidente me empezó a presionar más y una de esas veces que nos juntáramos y quiso que jugáramos. Así onda, 'ay te puedo vendar los ojos, para que sea mas entretenido y amarrarte las manos y yo hacerte cosas' y yo, la h..., lo encontré entretenido. Me tapó lo ojos, me amarró las manos".

Tras ese momento, sostuvo que "después del accidente empezó a extorsionarme y me mandó a decir que tenía un video. Me hizo un video ese día que me tapó los ojos. Con ese video me estaba extorsionando y me estaba diciendo que yo me tenía que salir de la casa o él se lo mandaba a mi hijo y a todas las redes sociales".

En el relato, indicó el fiscal, Carolina Fuentes hace referencia a un accidente ocurrido el 27 de febrero de este año. "Es un audio del mes de marzo del presente año y da cuenta la forma cómo en el último tiempo ellos mantenían la relación y también a esa extorsión a la cual hace referencia la víctima, que insisto, compartió en un grupo de WhatsApp con unas amigas", aseveró Álvaro Hermosilla.

"Destapa la olla y que se entere todo el mundo"

Siguiendo con los audios, el fiscal apunta a una serie de presiones de Ricardo Neira a Carolina Fuentes para que revele la relación que aún mantenían.

Así lo indica un mensaje del imputado a la mujer que dice: "Te vuelvo a decir. Te estoy proponiendo echarle para adelante con todo, la que está arrugando ahora eres tú. Te vuelvo a decir, destapa la olla y que se entere todo el mundo. Échale para adelante y dile al 'Pato' que estás conmigo y que se enteren, le guste a quien le guste".

Ante este pedido, Carolina Fuentes le respondió que "lo único que quieres es verme en el suelo y tirarme más piedras encima. Está bien, Ricardo, no importa. Patéame si quieres, porque no puedo hacer las cosas como tú quieres. Lo que no se te olvide que nosotros habíamos tenido un trato y era en abril. Si tú ahora me ves toda cagada, porque no tengo plata, más encima me tiras una piedra encima. Te lo agradezco".

Estos audios forman parte de la indagatoria que llevaron al Juzgado de Garantía de Quirihue decretar la medida cautelar de prisión preventiva para el detenido Ricardo Neira.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

Ver cobertura completa