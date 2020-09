¿Qué pasó?

Distintas autoridades de Gobierno han hecho el llamado a volver a las clases presenciales y, en ese contexto, varios establecimientos ya han vuelto al aula mientras que otros se preparan para recibir a los alumnos en los próximos días, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Los que ya volvieron

Región del Maule: Dispuso la reapertura de seis colegios públicos para recibir a más de 900 alumnos.

Región de La Araucanía: Colegio Pumahue.

Región de Los Ríos: Liceo Agrícola Tecnológico, Escuela El Despertar, Liceo Bicentenerio Camilo Henríquez, Colegio Laura Vicuña, Escuela Pumol.

Región de Los Lagos: Escuela Santa Ana.

Los primeros de la Región Metropolitana en volver

En la Región Metropolitana ya se preparan para recibir a alumnos de manera presencial cuatro colegios del Gran Santiago y cinco de Pirque.

El colegio Tabancura, de Vitacura, ya anunció que este lunes 5 de octubre, los alumnos de tercero y cuarto medio regresarán a las clases presenciales y junto a él lo harán también los colegios Los Andes y Huelén, también de Vitacura, además del Cordillera en Las Condes, todos de la red Seduc.

Por otro lado, en Pirque se preparan cinco establecimientos, dos liceos y tres escuelas, para recibir a sus alumnos de manera presencial.

Otros establecimientos que solicitaron autorización

Manquecura y Suizo de Ñuñoa.

William Kilpatrick, Padre Hurtado, Juanita de Los Andes, Dunalastair y Miguel Arcángel de Las Condes.

Sankt Thomas Morus y Mariano en Providencia.

San Rafael y The Newland School en Lo Barnechea.

Saint George’s de Vitacura.

Dunalastair y Pumahue de Peñalolén.

Los Olivos en Pirque.

Pumahue en Lampa.

¿Qué dicen las autoridades?

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, hace unos días confirmó que más de 50 escuelas en todo el país han vuelto a recibir a sus alumnos de manera presencial y que hay cerca de 46 mil alumnos que podrían hacerlo, ya que son de comunas que no presentan casos activos de coronavirus.

Cabe señalar que para poder reabrir sus puertas, deben estar en etapa de Preparación o Apertura Inicial y deben haber obtenido un permiso otorgado por los ministerios de Educación y Salud.

Por su parte el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que "es fundamental que, a medida que nuestra economía y actividad va retomando, las escuelas, las salas cuna, los jardines infantiles también vayan retomando y abriendo, naturalmente con los resguardos del caso, con protocolos sanitarios".

Un planteamiento similar tiene la ministra del trabajo, María José Zaldívar, quien manifestó que "los niños necesitan volver a juntarse con sus compañeros, necesitan volver a tener ciertas actividades porque emocionalmente, no solamente educativamente, lo necesitan para poder seguir desarrollándose”.

“Por eso en la medida en que tengamos comunas en que la situación sanitaria lo permita, es tan importante que retornen a las funciones los jardines infantiles, sala cunas y colegios. Obviamente que garantizando primero la seguridad y salud no solo de los niños, sino de toda la comunidad educativa, hablo de profesores, auxiliares y apoderados", planteó.

Profesores en desacuerdo

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, reforzó su crítica al plan del ministerio de Educación para regresar a clases presenciales, manifestando que "esto ya parece una campaña en la que se involucran todos los ministros de Gobierno, falta Sebastián Piñera solamente".

“La gente por sentido común se da cuenta de que hoy no están las condiciones par un retorno a clases presenciales, en un país como el nuestro donde hay altas tasas de contagio, en colegios donde no hay infraestructura, entonces evidentemente que se envía a la gente a un alto riesgo”, sostuvo a través de una transmisión por YouTube.

"Como el ministro Figueroa no se la ha podido para convencer a las comunidades de sus planes ahora aparecen otros ministros. Nos parece mal esta campaña para forzar a la gente a un retorno a clases mientras tanto no se focalicen en lo que deben, que es apoyar a los alumnos que no tienen conectividad, con internet gratuito, y apoyar a las madres jefas de hogar que no tienen con quién dejar a sus hijos con un subsidio especial", agregó.