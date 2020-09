¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, apoyó la posibilidad de implementar horarios de ingreso y jornadas diferidas para los trabajadores, con el fin de reducir las probabilidades de contagio de coronavirus en el contexto del desconfinamiento progresivo de las ciudades.

Tras sostener una reunión con el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el jefe de cartera señaló que estas medidas son “un gran tema que como país tenemos que abordar”.

¿Qué dijo Briones?

“Nosotros tuvimos ocho reuniones con la CUT, y una de las cosas que hablamos precisamente fue esta: la flexibilidad horaria y también la flexibilidad de jornada, porque está claro que en este periodo vamos a tener que trabajar y operar de manera distinta, y lo que queremos impedir es que haya atochamientos, que haya aglomeraciones que tengan el riesgo de mayores contagios”, detalló el ministro.

“Creo que eso es un imperativo, hay que hacer algunas adecuaciones legales para ello, no basta simplemente la voluntad de las empresas. Es fundamental que avancemos en esta agenda, porque nuestra nueva forma de trabajar así lo exige y es fundamental que volvamos a trabajar”, complementó.

Apoyo al retorno a clases

En la misma línea, Briones manifestó su apoyo al ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien ha planteado reiteradamente que es necesario el regreso a clases, también en el contexto de la reactivación de las actividades regulares en el país.

“Yo coincido con el diagnóstico del ministro y lo vuelvo a refrendar. Es fundamental que, a medida que nuestra economía y actividad va retomando, las escuelas, las salas cuna, los jardines infantiles también vayan retomando y abriendo, naturalmente con los resguardos del caso, con protocolos sanitarios”, afirmó el titular de Hacienda.

“A mí me llama la atención lo muy ausente que está del debate el pensar en el daño permanente que estamos generando en esos chicos, en esas chicas, producto de que no puedan estar estudiando, no puedan retomar sus actividades en las escuelas”, añadió.

“Eso genera una brecha de desigualdad que es enorme, que es permanente y que llama la atención que los sectores que más reivindican los asuntos de desigualdad no hayan levantado la voz en esta materia. Es absolutamente inmoral no condenar que esta brecha de desigualdad siga aumentando y se siga amplificando”, concluyó Briones.

