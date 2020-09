¿Qué pasó?

Tras seis días de movilizaciones, el paro de camioneros que se extiende en todo el país está comenzando a generar inconvenientes en uno de los puertos principales, ya que desde San Antonio acusan que 290 mil toneladas de granos están colapsando al terminal al no poder ser retiradas.

Desde la entidad naval acusan falta de vehículos de alta capacidad para descargar las especias acumuladas ante la medida del gremio, que optó por "taponear" el sector impidiendo el paso al lugar como medida de presión al Gobierno ante demandas presentadas.

¿Qué informan desde el puerto?

La situación tiene en alerta al Puerto de San Antonio, ya que sus contenedores llegaron al tope de acopio y no logran distribuir la gran cantidad de grano que desembarcó en el lugar.

Sobre el tema, Carlos Mondaca, gerente del terminal navío indicó que "estamos hablando de una carga que es absolutamente vital, puesto que se trata de trigo, maíz y soya que son las materias primas para la produccion avicola de Chile. Es una situación preocupante. Se necesitan al menos 1.300 camiones por nave para descargar".

"No podemos poner en riesgo el abastecimiento de alimentos"

La situación también está en la mira del Gobierno que busca una salida al tema y en especial, ante este producto que está varado en el Puerto de San Antonio.

El panorama fue abordado por el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien aseveró que "no podemos poner en riesgo el abastecimiento de alimentos en el país. Por suerte que de Ñuble al norte no vemos problema, sí al sur, porque hay toneladas de grano que no podemos desembarcar. Además, no podemos poner en riesgo las exportaciones".

