¿Qué pasó?

El presidente de Fedesur, José Villagrán, se refirió en Mucho Gusto al paro de camioneros y a la falta de acuerdos con el Gobierno tras una serie de propuestas que han sido rechazadas por el gremio.

¿Qué dijo?

El dirigente indicó que “este problema no lo traemos con este Gobierno solamente, llevamos 20 años conversando con los diferentes gobiernos, diciendo que acá en el sur no existe Estado de Derecho”.

Críticas al fiscal nacional

Asimismo, señaló que “el fiscal nacional, el señor (Jorge) Abbott, hoy nos amenaza con aplicar las leyes y resulta que él tiene 1.500 querellas que nosotros hemos hecho a los tribunales y que las archivó el Ministrio Público porque nunca encontró que había pruebas suficientes”.

Villagrán además espera una pronta solución luego de haber “entregado al Gobierno una propuesta que nos acomoda a nosotros y a ellos. Esperamos tener un acercamiento con el Gobierno y podamos solucionar el problema”.

Polémico video de camioneros con mujeres

Por otro lado, también comentó el polémico video viralizado en redes sociales, en el que se ve a un grupo de camioneros de fiesta con dos mujeres semidesnudas en plena ruta y en el contexto de las movilizaciones.

“De ese video, que capaz que sea falso, nosotros estamos haciendo todas las averiguaciones y si es verdad, es intolerable. Donde sucedieron los hechos, nosotros como CNTC no tenemos asociación gremial, en esa ciudad pertenece a otra organización”, dijo Villagrán.

Además, consignó que “vamos a hacer todas las averiguaciones correspondientes para pedirle a la otra organización que expulse a esos asociados que hicieron lo que no corresponde”.

“Nosotros los camioneros somos pacíficos, aquí no hemos quebrado ni una ampolleta, no hemos asaltado ningún supermercado, no hemos quemado municipalidades, ni iglesias o tractores. Esta es una manifestación pacífica”, sostuvo.

