¿Qué pasó?

Largas filas, problemas para transitar y aglomeraciones se registraron este lunes en el tradicional Barrio Meiggs en Santiago, que volvió a abrir las puertas de sus locales y puestos de venta, tras la autorización brindada por el Gobierno que levantó la cuarentena en el centro de la capital.

"Un mar de gente"

El desconfinamiento parcial generó gran presencia de público, que a pesar de transitar con mascarillas, no respetó la distancia social, ni los protocolos sanitario en medio de la pandemia.

"Un mar de gente". Así lo definió el equipo de prensa del matinal Mucho Gusto, que transitó por la calle Salvador Sanfuentes, donde constantó la gran cantidad de personas que llegaron a realizar compras.

"Apenas se puede avanzar por el sector. Hay una aglomeración gigantesca. No se puede caminar con normalidad, ya que cuesta transitar con mochilas, carros y cargamentos que porta la gente que llegó hasta el Barrio Meiggs", se indicó.

Locatarios no abrieron por miedo

Lo ocurrido en Barrio Meiggs generó la preocupación de algunos locatarios, quienes ante la gran demanda y la escasa seguridad sanitaria, optaron por no abrir sus tiendas.

Así lo indicó uno de los comerciantes del sector, Marcelo Bustamante, quien en conversación con Mega Plus Alerta expuso que "conversamos con los dueños de los módulos ante toda la gente que anda y no podemos atrevernos a abrir. Hay necesidad, pero no hay seguridad".

"No pensamos que vendría tanta gente y eso generó la locura en los malls chinos. Toda la gente que está allá vendrá acá. Será una avalancha humana", sentenció.

No se respetan los protocolos de sanidad

La situación tiene en alerta a las autoridades ante la gran presencia de público que se está registrando en la capital, luego que Santiago y Estación central dejaran la cuarentena y pasaran a Fase de Transición en medio de la aplicación del Plan Paso a Paso del Gobierno.

A lo sucedido en Barrio Meiggs, se reportó lo ocurrido en un Mall Chino en plena Alameda que convocó a más de 400 personas con atractivas ofertas o lo acontecido en sucursules de la "Tía Rica".

Esto también se repite en locales comerciales y en entidades como AFP que registran gran cantidad de público, lo que genera alerta ante la pandemia.

Ver cobertura completa