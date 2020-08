View this post on Instagram

🔴⚠️Tomemos precauciones⚠️🔴 Si asistes a nuestras unidades de crédito 🏦, toma las precauciones🤚🏼 necesarias para cuidar de tu salud 🩺 y la de nuestros funcionarios. Utiliza mascarillas😷, mantén distancia de los demás usuarios🚶🏻‍♀️➖🚶🏼‍♂️, toce tapándote la boca con tu antebrazo🙅🏻‍♀️ y en caso de presentar fiebre🌡️ u otro síntoma 🦠 no salgas de casa. 📌Para más información llámanos gratis al teléfono 800 340 022, desde celulares al 226906900 o al Whatsapp 📲 +56961218944 o nuestra página web www.dicrep.cl 🖱️