¿Qué pasó?

Frente a las aglomeraciones e incidentes en el Mall Chino de Santiago, autoridades llegaron hasta el centro comercial para fiscalizar y revisar los protocolos sanitarios, tras lo cual se procedió a la clausura del lugar.

Clausura del local

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, señaló tras la fiscalización, que "se va a proceder a la clausurar. No hahbido distanciamiento social en las áreas comunas y fnalmente el comercio nuevamente se va a ver afectado".

"Acá en el mall abrieron pocos negocios, acá hay más de 70 locales y no hay más de 12 abiertos. Ellos hicieron caso pero la aglomeración en estas horas no podíamos preverlo", añadió.

En tanto el intendente Felipe Guevara, explicó que “aquí hay un local que cumple con el distanciamiento, con el aforo necesario, solo podían entrar unas pocas personas, sin embargo, mucha gente se agolpó".

"En los espacios comunes de este centro comercial no había distanciamiento físico, el protocolo no se cumplió porque la gente se agolpó, entonces no se tomó la temperatura ni aplicó alcohol gel, por lo tanto este centro comercial no puede funcionar, no está en condiciones de funcionar, por lo tanto se va a proceder a su clausura", expresó.

Inicio de sumario sanitario

Por otra parte, la seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, djo que "no se tomaron las medidas necesarias para evitar la aglomeración, que fue el principal problema que hemos detectado, por esa razón se va a levantar un sumario sanitario, se va a dejar prohibición de funcionamiento":

Asimismo, la autoridad aclaró que el centro comercial arriesga una multa que puede llegar a los $50 millones.

"Yo tenía todas las medidas de seguridad en el local"

Isabel Zúñiga, la locataria del local, expresó: "Me quiero disculpar (...). Yo tenía citas por facebook, las cuales fueron tods tomadas por mis clientes y las cuales sí están en proceso".

"Yo tenía todas las medidas de seguridad dentro de mi local, el alcohol gel, la toma de hora por facebook. Nuestros precios siempre son los mismos, siempre tenemos las ofertas", sostuvo.

En cuanto a la aglomeración de las personas, a juicio de Isabel se debe a la "desesperación de la gente por comprar, por tener el producto para vender, por trabajar. Es gente independiente que no tiene contrato ni les dan teletrabajo, es gente que todos los días tiene que salir para buscar la comida para la olla".

"Yo creo que no es culpa mía ni del centro comercial o de la gente, es solo que las personas se vieron desesperadas por salir a comprar", planteó.

Ofertas

Cabe señalar, que la gente llegó hasta el lugar tras un llamado masivo en redes sociales para asistir a la tienda, donde vía Facebook se daban a conocer atractivas ofertas para los usuarios, quienes llegaron en masa a la tienda Asia Pacífico en la galería comercial Tu Outlet en plena Alameda.

La situación generó un verdadero caos sin cuidados sanitarios y sin respetar las zonas de demarcación para intentar ingresar al recinto, que incluso, ofrecía pulseras especiales para entrar, pero el desorden impidió encauzar las filas abarrotadas de público.