¿Qué pasó?

La subsecretaria de la Niñez, Carol Brown, confirmó que el Gobierno acelerará la tramitación del proyecto de ley que busca imposibilitar que se rebajen las condenas de personas procesadas por abuso sexual contra menores de edad.

Lo anterior, en medio del trágico desenlace del caso Ámbar Cornejo, la joven de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en la casa que compartía su madre con Hugo Bustamante, único imputado por el crimen, quien es formalizado este lunes.

¿Qué dijo Brown?

"Vamos a poner discusión inmediata al proyecto de ley para que no puedan tener ninguna rebaja de condenas los condenados por abusos sexuales", señaló Brown, según consigna El Mercurio.

Las palabras de la subsecretaria tienen lugar luego de un áspero encuentro con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quienes se cuestionaron mutuamente sus responsabilidades a través de Twitter. No obstante, Brown también criticó la labor del Poder Judicial.

"Hay jueces que parecen defender más los derechos humanos de los asesinos que los de las víctimas. Tenemos que ver cuál es la mejor opción de sancionar a jueces que, por sus ideologías, se transforman en un peligro para la sociedad", escribió.

Precisión

En conversación con el citado medio, la subsecretaria manifestó: "Me expresé de una forma que suena demasiado drástica, pero a mí lo que me pasa es que hoy tenemos madres de víctimas de abusadores sexuales y de asesinatos, las que tienen miedo que los agresores salgan libres".

En esta línea, agregó: "No quiero juzgar lo que hizo la ministra ( Silvana Donoso) yo no me he referido a ella. Tengo un profundo respeto por la separación de los poderes del Estado, mi preocupación es que tenemos que proponer una forma de mejorar la legislación con el fin de proteger de mejor forma a las víctimas"

"Falló el sistema completo"

Con respecto al caso específico de Ámbar, la autoridad señaló que no se logró establecer una protección efectiva a la niña, concluyendo que "falló el sistema completo".

Finalmente, Brown realizó un llamado a que se apruebe la reforma al Sename que se encuentra en el Congreso, emplazando a los partidos opositores.

"La oposición está siendo capaz de sacrificar a los niños del Sename que llevan años sufriendo por no darle un voto al Gobierno. Me parece triste y mezquino", expresó.

