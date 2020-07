¿Qué pasó?

Luego de que este miércoles el Juzgado de Garantía de Temuco descartara la medida cautelar de prisión preventiva para Martín Pradenas, quien fue formalizado por el delito de violación contra Antonia Barra, un grupo de mujeres llegó hasta las afueras de la casa del imputado para protestar contra la decisión del tribunal.

Cabe destacar que Pradenas quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, durante los 120 días que se determinó como plazo para la investigación.

¿Qué dijeron las manifestantes?

Una de las mujeres que llegó hasta el lugar, afirmó sentir: "mucha impotencia, mucha rabia contenida, porque estuvimos ayer todo el día pendientes del juicio, hoy día también en la mañana nos levantamos temprano para saber la resolución. Y considero injusto que con tantas pruebas y tantas víctimas la resolución no haya sido la más adecuada".

Otra de las asistentes expresó que la decisión del juzgado "la tomamos con pena, con angustia, nos ponemos en el lugar de la familia que debe estar sufriendo con todo lo que han luchado para poder conseguir que se haga justicia para Antonia. Por eso que apoyamos esta causa, apoyamos a la familia. Sentimos el dolor de ellos en nuestra propia piel".

"No sé si sea lo mejor reunirnos aquí, pero (pueden asistir) las personas que quieran venir de forma pacífica. En ningún momento tratamos de recurrir a la violencia, solamente hacer sentir la pena en este momento", agregó.

"Yo sabía que no le iban decretar prisión preventiva"

Otra manifestante aseguró que: "yo personalmente soy vecina, vivo a la vuelta y he seguido esto desde ayer, con mucha pena de no sorprenderme la decisión del juez".

"Yo sabía que no le iban a decretar prisión preventiva, no porque no se la merezca, sino porque simplemente falta cambiar esa mentalidad en la justicia de que estas medidas son las que realmente se necesitan para hacer sentir seguras a las mujeres en su denuncia. Porque sino van a seguir sucediendo las mismas cosas de siempre, que las mujeres tienen miedo de denunciar por quedar como tontas o quedar en la indefensión, como en este caso", sentenció.

La Fiscalía apelará

Cabe destacar que el fiscal Miguel Ángel Rojas anunció que apelará a dicha resolución, afirmando que: "si llegamos a esta instancia, es porque contamos con una serie de elementos que dan cuenta de la existencia de los delitos y la participación criminal del imputado".

"Entendemos que la resolución a través de la cual se ha pronunciado el Tribunal de Garantía de Temuco, que no ha dado la medida cautelar de prisión preventiva, es una decisión que no compartimos por lo cual vamos a ejercer nuestro derecho y vamos a presentar el recurso de apelación respectivo", sostuvo.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

