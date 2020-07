¿Qué pasó?

Entre las múltiples pericias realizadas por la Fiscalía en el marco de la investigación del caso Antonia Barra, que tendrá este martes la jornada de formalización de Martín Pradenas, destacó que el haber recogido la declaración de la madre de este último, quien reconoció haber destruido el teléfono de su hijo luego de haberse conocido el caso.

¿Por qué destruyó el teléfono?

"Ese teléfono no paraba de sonar por los mensajes, y derrepente me dio mucha angustia y rabia y en el acto de arrebato tomé el teléfono de Martín y lo tiré al suelo, lo pisé y lo rompí", declaró la madre del imputado

Conocida esta situación, la familia de Antonia solicitó pericias a la cuenta de Instagram del sujeto imputado por el delito de violación.

"¿Por qué borra alguien que es inocente todo lo que está en Instagram?", cuestionó Alejandro Barra.

Audios fundamentales

De acuerdo al Ministerio Público, los audios de la fallecida han sido fundamentales para el desarrollo de la investigación.

"Con ellos se permitió recopilar una serie de antecedentes en cada uno de los casos y que le ha dado también mucha más fuerza a los hechos que fueron denunciados por la propia Antonia, y que no obstante a su fallecimiento, no obstante del hecho de no contar con ella, sí ha permitido al Ministerio Público lograr convicción de que los hechos que le afectaron sí sucedieron de la manera que ella señaló en los medios de prueba que hemos recopilado", explicó el fiscal Miguel Ángel Rojas.

Otra de las piezas claves gira en torno a la última llamada de Martín a Antonia, la cual se registró a las 22:07 horas del 12 de octubre, horas antes de que la joven se quitara la vida. Su padre asegura que se trató de una amenaza.

Formalización

Este martes a partir de las 9:00 de la mañana se realizará la audiencia de formalización de Martín Pradenas, acusado del delito de violación en contra de Antonia Barra. Además está siendo acusado de delitos de abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años en cinco hechos distintos, los cuales surgieron a raíz de los sucedido con la joven de la región de La Araucanía.

La defensa de Pradenas

Pese a las acusaciones, Pradenas manifestó su inocencia en una entrevista publicada poco antes de la formalización.

“Yo sigo manteniendo que soy inocente y no porque se me haya hecho un juicio público o porque se haya manejado la información para hacerme ver culpable, significa que lo soy”, indicó.

En el registro, Pradenas dijo que “esto es con mala intención y con el afán de hacer daño y perjudicarme”.

