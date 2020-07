¿Qué pasó?

El proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de pensión en el contexto de pandemia ya tiene los votos necesarios para avanzar en el Senado al ser cinco los parlamentarios de Chile Vamos que anunciaron su apoyo a la moción que se revisa este lunes en la comisión de Constitución y que sería votada el martes en Sala.

Tras conocerse el compromiso de 24 senadores de oposición, el avance del proyecto requería de dos votos de parlamentarios oficialistas, situación que se encuentra garantizada en virtud de las declaraciones de Iván Moreira (UDI), Juan Castro Prieto (RN), David Sandoval (UDI), Manuel José Ossandón (RN) y José Miguel Durana (UDI).

A continuación conoce los anuncios de los parlamentarios de Chile Vamos a favor del proyecto.

Manuel José Ossandón (RN)

“Creo que se acabó el tiempo para llegar tarde a todo y de apuntar con el dedo y tratar de traidores a quienes hemos sido consecuentes y estamos convencidos de que Chile cambio, que el 18 de octubre no fueron los comunistas si no la gente que salió a la calle a manifestar sus angustias y problemas que muchos escondidos en las cifras macroeconómicas no quisieron ver”, expuso en una carta abierta.

Senador @mjossandon anuncia votar a favor de retiro de pensiones. Esta es su carta abierta @meganoticiascl 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/h9RfqQoeiU — Sylvia Córdova (@sylgabriela) July 19, 2020

Iván Moreira (UDI)

“Pero eso sí, con mucha fuerza, aviso de que estoy disponible para votar a favor del retiro del 10%, pero solo para aquellos que realmente lo necesiten, y por eso voy a presentar una indicación el próximo lunes, porque no voy a ayudar a los que más tienen” sostuvo.

Juan Castro

“Siempre tuve la claridad de votar en favor de retirar el 10% de las AFP. Lo mantuve en reserva por temas obvios, pero hoy, después de recibir tanto llamado telefónico y tanto mensaje, le quiero dar la tranquilidad a la gente del Maule y a la gente del país que, como senador de la región del Maule, mi compromiso siempre ha estado por las personas, por la gente”, dijo.

Confirmado: Vamos A FAVOR del retiro del 10% 🇨🇱 — Juan Castro Prieto (@SenadorCastro) July 18, 2020

José MIguel Durana (UDI)

“Estoy muy abierto a votar a favor del 10% (...). Si la votación fuese en una hora más, habría cinco parlamentarios de Chile Vamos que votarían a favor del retiro del 10%”, dijo el parlamentario durante la presente jornada.

David Sandoval

Además de exponer su postura a favor del proyecto, el senador sostuvo: "Ante esta realidad no queda otro camino que buscar las formas para tratar de mejorar, perfeccionar y resolver algunas falencias que tiene este proyecto".

Ver cobertura completa